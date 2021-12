annonse

annonse

Høye dagpenger under pandemien har ført til at permitterte ikke står på nok for å få seg ny jobb.

Økte dagpengesatsene ble innført for permittert under pandemien. Men NAV-direktør Bjørn Lien sier til NRK at nå er det annerledes. Flere bransjer trenger folk, men at økte dagpengesatser har ført til at mange ikke trenger å jobbe.

– Ledige har blitt for mye opptatt av for eksempel de økte dagpengesatsene og mindre opptatt av å stå på og søke ny jobb, sier Nav-direktøren.

annonse

Les også: Nav: 6.000 nye arbeidssøkere siden strengere smitteverntiltak forrige uke

LO er uenig. Iver Erling Støen i LO Innlandet hevder permitteringsordningen, dagpengeordningen og sykelønnsordningen har vært viktige redskaper under pandemien.

Les også: Halvparten på sosialhjelp i Norge er født i utlandet

annonse

1. januar vil to virustiltak for permitterte avvikles: Maksperioden for dagpenger blir ikke forlenget, og satsen reduseres.

– Konsekvensene for de som fortsatt er permittert, vil i verste fall være at de mister jobben, og at de går over på en lavere dagpengesats, sier Parat-tillitsvalgt hos Travel Retail Norway, Linda Iversen Norbeck, til NRK.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474