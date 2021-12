annonse

annonse

Nå er det nye tiltak og bransjen opplever avbestillinger av julebord.

– Vi får høre at det er mange som allerede sliter. Det er masse avbestillinger på julebord, og mange gruer seg til en julebordsesong som blir annerledes enn vi trodde, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NRK fredag morgen.

Utelivet må igjen forholde seg til krav om antallsbegrensninger og bordservering etter at regjering strammet kraftig inn på koronatiltakene torsdag.

annonse

– Det er ikke en nedstengning vi ser, men mange av tiltakene som kom i går er tiltak som likevel rammer mange bedrifter, sier Almlid.

Les også: Utelivsbransjen tvinges inn i enda en «dugnad» – midt i julebordsesongen

Dan-Michael Danino ved Parkteatret Scene i Oslo, sier til Dagsavisen at han forventer å bli kompensert.

annonse

– Det er ikke snakk om at vi kan tolerere dette lenger. Denne gangen skal vi bli kompensert krone for krone. Det må bare løses, for nå får vi nok en gang støyten, og det er ikke greit, sier Danino.

Men Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik vil ikke gi full kompensasjon:

– Vi skal bidra til at bedrifter og arbeidsfolk kommer seg gjennom det som skjer, og at en skal ha forutsigbarhet og trygghet for at en skal stille opp. Men at det skal skje krone for krone har ikke vært tanken underveis i pandemien, sier han til NRK.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474