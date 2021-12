annonse

Amerikanere blir stadig usikre på om deres militære vil kunne håndtere utfordringene som USA står overfor – spesielt med tanke på økt kinesisk makt i verden.

Et flertall av amerikanerne mener at Kina er den største nasjonale sikkerhetstrusselen mot USA, mens tilliten til det amerikanske militæret fortsetter å dale, ifølge en ny meningsmåling knyttet til sikkerhetspolitikk av tenketanken Reagan Institute, kjent som den årlige National Defense Survey, sitert i Breaking Defense.

Meningsmålingen fant at 52 prosent av amerikanerne ser på Kina som den største trusselen som USA står overfor – opp fra i underkant av 40 prosent i februar i år (2020-undersøkelsen ble forsinket på grunn av Covid-19). Kun 14 prosent av respondentene oppfattet Russland som den største trusselen.

Økt generell amerikansk frykt for det kinesiske militæret kommer samtidig som flere høytstående amerikanske myndighetspersoner stadig ringer i alarmbjellen rundt bekymringer og potensielle trusler knyttet til den stigende makten: Investeringer i nye teknologier som kunstig intelligens, pågående trusler mot taiwansk suverenitet, og den nylige testen av hypersoniske missiler, for å nevne noen.

– Så vi ser en slags sammenfatning mellom hva det amerikanske folket anser som trusselutfordringer og nasjonale sikkerhetspolitiske eksperter, som selvfølgelig, har identifisert Kina som en aktuell trussel i en årrekke, sa Roger Zakheim, direktør i Reagan Institute, i en samtale med journalister.

Reagan Institutes årlige meningsmåling spurte om en rekke nasjonale sikkerhetsspørsmål, inkludert USAs tilbaketrekning fra Afghanistan; rollen til det amerikanske militæret i verden; og de største truslene som USA nå står overfor. Meningsmålingen intervjuet 2523 personer over hele USA mellom 25. oktober og 7. november og har en feilmargin på 2 prosent.

Tillit

Meningsmålingen viser at bare 40 prosent av amerikanerne har «høy» tillit til det amerikanske militæret, ned fra 70 prosent i november 2018, og 51 prosent siden februar i år. På spørsmål om årsaken til deres synkende tillit, konkluderer meningsmålingen med at det «synes å handle mer om en generell negativ følelse enn en dominerende eller presis årsak,» selv om 13 av respondentene siterte «feilslått politisk ledelse».

Når det gjelder Afghanistan, avslørte meningsmålingen at 47 prosent av amerikanerne støtter tilbaketrekningen av amerikanske tropper etter 20 år med konflikt, mens 40 prosent er motstandere av beslutningen. Likevel mener 48 prosent at Talibans overtakelse av Afghanistan utgjør en stor nasjonal sikkerhetsrisiko for USA.

«Allikevel sier et flertall av amerikanerne (62%) at uavhengig av hva de føler om beslutningen om å trekke tilbake tropper, så misliker de måten tilbaketrekningen ble håndtert på,» konkluderer meningsmålingen, med henvisning til den kaotiske tilbaketrekningen hvor afghanere klatret og klamret seg fast til utsiden av amerikanske transportfly og en terrorbombe som tok livet av 13 amerikanske tjenestepersoner.

Globalt amerikansk engasjement

Totalt sett viser meningsmålingen en amerikansk offentlighet som stiller spørsmål ved USAs rolle i verden. 42 prosent mener at USA burde være «mer engasjert og ta ledelsen», ned fra 51 prosent i februar; mens 30 prosent mener at USA burde være «mindre engasjert», opp fra 27 prosent i februar. Omtrent en femtedel mener at USAs globale engasjement burde vare avhengig av scenarioet, opp noen få prosentpoeng fra tidligere år. Interessant nok sa 41 prosent av respondenten at de mener de største truslene mot USA kommer innenfra. Kun 25 prosent mener at de største truslene er eksterne – en nedgang på 10 prosentpoeng siden februar.

Mens offentligheten stiller spørsmål ved USAs involvering i verden, sier likevel hele 62 prosent av respondentene at de støtter det amerikanske militærets utenlandske baser. Tidligere i uken opprettholdt Pentagons Global Posture Review stort sett USAs nåværende militære positur i utlandet. Men hærsekretær Christine Wormuth opplyste nylig at USAs væpnede styrker vil kunne ta i bruk flere baser i Indo-Stillehavsregionen fremover.

Kina og Taiwan

Meningsmålingen spurte også respondentene om hvordan USA burde reagere hvis Kina invaderer Taiwan. Respondentene var mindre motstandere av en hel rekke mulige straffereaksjoner – fra sanksjoner til bruk av bakketropper – mot Kina enn hva de var for noen måneder siden. Men for omtrent hvert scenario opplyste flere individer at de rett og slett ikke visste hvor de sto eller hva de burde mene.

– Det amerikanske folket sliter med å bestemme seg om hva USA bør gjøre i tilfelle et Taiwan-invasjonsscenario. De er ikke helt klare til å støtte Taiwan, men de beveger seg bort fra motstand, sa Rachel Hoff, policy-direktør ved Reagan Institute.

Hvis USA skulle bli involvert i en ny krig utenlands, er det bare 42 prosent som har en «høy» tillit til at militæret kan vinne en krig. Med det kinesiske militæret som stadig bygger opp sine kapasiteter og USAs væpnede styrker midt i massiv moderniseringsinnsats, mener 43 prosent av respondentene at det amerikanske militæret er «best i verden», mens 45 prosent mener at det er «en av de beste».

73 prosent av de spurte sa at de frykter at USA faller bak Kina teknologisk – med 23 prosent som er spesielt bekymret for sårbarheter i forsyningskjeden og 23 prosent som frykter Kinas fremgang innen kunstig intelligens. Ytterligere 16 prosent bekymrer seg spesielt for satellitter.

