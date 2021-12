annonse

Mange av oss vet hva manipulasjon betyr, men de aller færreste av oss klarer til enhver tid å gjenkjenne manipulasjon og ta grep.

Mange har begynt å snakke om begrepet «gaslighting». Du har kanskje sett det skrevet på sosiale medier. Det ser ut som «alle» har begynt å snakke om det.

Har du noen gang møtt noen som har fått deg til å føle at du var gal? At alt det du føler og tror blir stilt spørsmål ved? At det du har opplevd og sier aldri har skjedd? Da kan du ha vært et offer for fenomenet «gaslighting».

Fenomenet stemmer opprinnelig fra et teaterstykke fra 1938, som senere ble til filmen «Gaslight» fra 1944 med Ingrid Bergman. I den er det en mann og hans kone, der mannen psykologisk mishandler konen. Mannen slo på lyset på loftet og når konen tok det opp, fikk han henne til å stille spørsmål ved hennes følelser rundt det han gjorde. Handlingen med å slå på lyset på loftet var for å manipulere hennes oppfatningsevne og syn på ting.

Gaslighting er systematisk mishandling der hensikten er å overbevise den andre parten om at de holder på «å miste forstanden» (loose it). Det er en form for hjernevasking, hvor metoden bryter ned partnerens egen virkelighetsoppfatning og dømmekraft. I teaterstykket og filmen har mannen en hensikt, og det er å stjele hennes formue. For å gjøre det, må han manipulere konen til å tro at hun trenger psykologisk hjelp snarest.

Det er typisk narsissister, psykopater, mennesker med personlighetsforstyrrelse og de som ønsker å skjule noe som tyr til gaslighting. Man må med andre ord ikke ha en diagnose for å benytte seg av denne manipulative metoden. Gaslighting er den mest subtile og ødeleggende form for psykisk mishandling.

Dette er de tre fasene av gaslighting

1) Idealiseringsfasen

Alt blir «vi», «oss» og «vårt» for å overøse offeret med omsorg og kjærlighet. Dette er et manipulativt trekk for å nå sammensmeltingsfasen. Manipulatoren overøser deg med oppmerksomhet, der hun eller han oppfører seg flørtende, karismatisk og er en fryd å være sammen med. Dette er noe mange av oss har lett for å falle for, og hele hensikten er å beruse deg med en lykkerus som snart fordampes. Du er nå klar for fase to.

2) Nedvurderingsfasen

Her forvandler narsissisten seg brått til et følelseskaldt og omsorgsløst vesen. Offeret skal i denne fasen brytes ned totalt. Offeret blir plutselig uten varsel gjort til en som aldri klarer å gjøre noe riktig. Det offeret har delt i sammensmeltingsfasen blir nå brukt mot det og narsissisten er nå totalt likegyldig overfor offerets behov. Offeret er totalt uvitende om hva som har skjedd og blir nå desperat etter å forstå, men uten hell. Forvirring er narsissistens største våpen her, og her blir offeret deprimert, stresset og ulykkelig. Nå er nedbrytningsfasen over og narsissisten tar siste grep om offeret.

3) Dumpingfasen

Manipulatorens idealisering av offeret har nå blitt til rein forakt og avvisning. Dette fører til at offeret desperat lengter etter den fantastiske følelsen som var i starten av forholdet. Offeret holder derfor ut i håp om at ting ordner seg. I denne fasen styrkes narsissistens ego ytterligere ved at offeret intenst forsøker å reparere relasjonen mellom dem.

De aller fleste er psykisk ødelagte etter disse tre kalkulerte fasene, og vil på et tidspunkt måtte gi opp relasjonen. Manipulatoren har brutt ned offeret sitt og ser nå etter neste.

Strategier for å komme seg unna manipulatoren

Det er selvsagt svært vanskelig å avslutte en relasjon og særlig når du tviler på din egen dømmekraft og virkelighetsoppfatning. Men det er ikke umulig. Det finnes noen viktige strategier som vi kan bruke for å åpne øynene våre og flykte.

Første strategi er å kjenne til våre grenser. Når noen kjefter, eller bruker sårende ord som kan få oss til å tvile på vår egen virkelighetsoppfatning, er det svært viktig å ikke la den handlingen gå ustraffet ved at vi bare lar det passere. Dette gir manipulatoren mye makt. Avstand er også veldig viktig. Når noen får oss til å føle oss dårlig, er avstand viktig for å kunne analysere situasjonen fra et nytt perspektiv.

Her kan vi bruke en tredje strategi, som går ut på å lytte til sin egen intuisjon. Føles det helt «far out» og manipulativt, så bør vi spørre oss selv hva personens intensjoner er. Og sist, men ikke minst, ikke hold mishandlingen for deg selv. En prat med en god venn, legen eller et familiemedlem kan sette ting i nytt lys. Ikke bare får du støtte og råd, men du får også styrke til å komme deg bort før det blir ordentlig ille.

