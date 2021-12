annonse

Hvor lenge skal myndigheter verden over holde på med denne pandemien?

Nye varianter av koronaviruset får egne navn og sine egne smittetiltak. Delta, Omikron og fandens oldemor.

Vaksinene som de samme myndigheter verden over fortalte oss at vi måtte ta for å stoppe spredningen av dette viruset, viser seg å ikke stoppe spredningen alikevel. Ikke skulle det være tvang å ta den heller, men koronapass for å komme inn på et kjøpesenter eller en restaurant, tilsier jo noe annet.

Forskere sier at den nyeste varianten, Omikron, kun har milde symptomer. Hva er problemet da?

Folk lider verden over på grunn av smittetiltak som ødelegger for inntektsgrunnlaget deres. Noen tjener selvsagt store penger på dette, men uten å gå konspirasjonsteoretikerne for mye i næringen, så må det være lov å si at det får holde nå.

For hvor mye penger skal egentlig disse menneskene sitte og tjene da, mens andre går konkurs?

Som om ikke koronaviruset var nok, så skal også nordmenn som har lite penger fra før, nå få valget mellom å fryse stumpen av seg eller å betale de siste pengene de har i strømregning.

Når eldre mennesker som har arbeidet og betalt skatt i 50 år, må skru av strøm på badegulv og alle andre steder fordi det rett og slett blir for dyrt å ha det på, så er det noe galt med samfunnet.

Norge har brukt 280 milliarder på bistand – mer enn 52.000 kroner for hver eneste innbygger, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen.

Det vites ikke en gang hva pengene er brukt til, skriver Nettavisen.

Hva med å heller bruke litt av dette, la oss si bare noen skarve milliarder, på å sørge for at innbyggere i eget land, ung som gammel, norsk som utlending, i hvert fall kan holde seg varme på vinteren?

Eller er det slik våre folkevalgte oppfatter ord som solidaritet og hjertevarme?

Gro sa det er typisk norsk å være god. Da må hun ha ment de som ikke sitter på Stortinget, men de som tilbyr seg å betale strømregningen til en ung dame som gråtkvalt kunne fortelle på Fredrik Solvangs Debatten at barna hennes må spise nudler til middag fordi det ikke finnes penger igjen til å betale strømmen.

Gro kan i hvert fall ikke ha ment de dobbeltmoralistiske og selvhøytidlige karrierejegerne som sitter på tinget. For hvor er solidariteten din nå, Audun Lysbakken? Hvorfor er det ikke du som tilbyr deg å betale strømmen til denne jenta? Du som tjener bortimot en million i året sitter og ser på med henda i lomma mens vanlige arbeidere er de som betaler.

Vår nye statsminister er god for 140 millioner kroner. Han sier han er sosialist. Er det slik en sosialist er, altså?

Eller hva med alle de andre av de som er der? Hvis de ikke er travelt opptatt med å skrive reiseregninger eller finne fiktive hybler rundt om i landet som man kan dra inn noen ekstra kroner fra skattebetalerne på, så er det eneste de gjør å lage livet enda vanskeligere for de som har det vanskelig fra før.

Nå må det bli en slutt på tåpelige nedstenginger og salg av norske ressurser. Nordmenn er mennesker de og, som har de samme behov som alle andre. Det er jo helt meningsløst å hjelpe alle andre før man ser til sine egne.

Det er da noe man skulle tro at politikere burde forstå. De er jo innmari gode på akkurat den biten med å hjelpe seg selv.

Hva med å ta resten av befolkningen med på dette også? Det er vel i utgangspunktet det dere er valgt til å gjøre.

