Atomkraftverket i Oskarshamn kan bli nødt til å stenge og det kan gi høyere strømpriser i Norge.

Skaden utgjør ikke noe fare, men de kan bli nødt til å stenge reaktoren for å gjøre reparasjon. Det vil slå ut på strømprisene i Stockholmsregionen. Der har de liten produksjon ut over kjernekraften. Det norske strømmarkedet kan bli påvirket, skriver Aftenposten.

– Statnett har nå begrenset eksporten på forbindelsen til Stockholmsområdet til 1000 megawatt. Ved et frafall på 1450 megawatt i produksjonen i Sør-Sverige, vil dette skape en flaskehals. Norske strømpriser vil ligge lavere enn de sørsvenske. Over tid vil det føre til at vi bruker mer vannkraftproduksjon for eksport til Sverige, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, og legger til:

– Jeg tror ikke eventuell stengning i Oskarshamn alene vil gi vesentlig høyere pris, men det vil kanskje skru prisen ett hakk til oppover, sier kraftanalytikeren.

