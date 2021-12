annonse

annonse

Regjeringen kan redusere strømregningen mye mer. Kraftprodusentene bør betale for strømnettet.

– Norske strømkunder er frustrerte. Regjeringen ønsker å redusere avgifter på strøm med cirka tre milliarder for å dempe folkelig harme, skriver Svein Roar Brunborg i Dagens Næringsliv, og sier at det er ingenting:

– Forslaget er smålig sett i forhold til de netto verdier som skapes via norske strømkunders betaling for strøm. Norske kunders strømregning både kan og bør reduseres med det tidoble beløp, og det vil gi en mer rettferdig kraftsektor, uten å belaste statsbudsjettet.

annonse

Les også: Strømsjokk: Store verdier overføres fra folks privatøkonomi til staten, mener kommentator

Brunborg var embetsmann i Olje- og energidepartementet fra 1988 til 2004, sentral i utformingen av energiloven og kraftmarkedet fra 1988 til 1993.

Han er forfatter av «Energipolitikken er på feil spor! Og det er du som betaler!»

annonse

I forlagets omtale av boken står at hvis kabler for eksport øker verdien av norsk strøm, må norske strømkunder godtgjøres denne verdien. Subsidierte vindkraftanlegg må betale den fulle verdi av arealer de beslaglegger, og subsidiene må gi kundene eierandel i disse anleggene. Strømkundene må få tilbake retten til å kjøpe strøm fra lokalt nett, uavhengig av strømleverandørenes spekulasjoner i markedet. Ordningen med opprinnelsessertifikater må opphøre fordi det skaper tvil om hvorvidt norske kunders strømbruk er fornybar.

Les også: Strømsjokket gir utbyttefest i Statkraft



Han skriver i DN at vannet er en «gratis» ressurs som hvert kraftselskap disponerer til egen nytte uavhengig av den rolle vannet kan ha for å skape stabil strømpris.

– Energiloven ble vedtatt i 1990 for å sikre et prisnivå på strøm i tråd med Norges gunstige forhold for kraftproduksjon, skriver han, og legger til:

– Norske husholdningers strømsituasjon er blitt svært annerledes enn det som ble lagt til grunn i energiloven.

Han sier at avtalen med EU om flere kabler til utlandet var for å unngå at et «kraftoverskudd» med lave strømpriser i Norge svekket kraftprodusentenes økonomi.

– Men flere kabler og EUs klimaavgifter har ført til at norsk strømpris i dag styres mer av EU enn av norske strømkunder, sier han, og retter en pekefinger mot regjeringen:

– Staten må forvalte vannet i kraftverkenes magasiner til beste for norske strømkunder.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474