annonse

annonse

Skal man le eller gråte?

Ingen er helt uberørt av Covid-19, smitten som forårsakes av viruset SARS-CoV-2. Enten man er skoleelev eller pensjonist har man fått sin dose smittevern-tiltak.

To år etter at den oppstod i Kina senhøstes 2019 merkes corona-pandemien fortsatt i form av munnbind-påbud, hjemmekontor, begrenset samferdsel med mer.

annonse

Les også: Prøvde å lure til seg vaksinesertifikat ved å bruke falsk arm

Også landets komikerstand, som hadde en potensielt innbringende sesong foran seg, har måttet se det ene julebordet etter det andre kanselleres.

Dette skjer etter at omikron-varianten av SARS-CoV-2 debuterte i Sør-Afrika forrige måned og raskt spredte seg til Norge, noe som har fått regjeringen Støre til å innføre avstandsregler for offentlige arrangementer og krav om bordservering.

annonse

Nå er det ikke morsomt lenger for komiker Dag Sørås.

Nylig skulle Sørås ha standup-show i Tromsø. Arrangementet gikk sin gang, men det høye smittetrykket i ishavsbyen og kommunens treghet med corona-pass gjorde at publikum bombarderte komikeren med spørsmål om det ville komme avlysning.

– La det være klart – per nå blir det selvsagt show i Tromsø neste uke. Jeg er vaksinert, dere er vaksinert, og resten kan fucke off, responderte Sørås i sosiale medier.

En uke senere bekrefter Sørås overfor Nettavisen at han ikke har endret mening.

– Jeg står fortsatt for det. Av og til er det på sin plass å bare være surkuk, sier Sørås, som til vanlig har som levebrød å få folk til å le.

Les også: FHI: Coronapass har liten effekt på smitten

Sørås benytter anledningen til å igjen lange ut mot vaksineskeptikere og -motstandere, eller anti-vaxxers, som han humoristisk(?) omtaler dem som.

– At jeg såret følelsene til «anti-vaxere» lever jeg godt med. Det hele var en fin sjanse til å rydde opp i vennelisten, sier Sørås til Nettavisen.

annonse

Komikeren bedyrer at han ikke er prinsipielt for corona-pass, men at han heller vil ha passtvang enn at annenhvert sete står ledig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474