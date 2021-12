annonse

Klart for VM i dart 2022. Den 15. desember braker det løs i Alexandra Palace, London.

Det er klart for VM i dart og denne gang vil det bli tusenvis av jublende tilskuere til stede.

96 av verdens beste spillere vil kjempe om en premiepott på 2,5 millioner pund eller over 30 millioner kroner.

Gerwyn Price, som er rangert som nummer 1 i verden, er regjerende mester. Den tidligere rugbyspilleren fra Wales som har kallenavnet «Iceman», er imidlertid ingen publikumsfavoritt. Price har vært involvert i flere episoder med andre spillere hvor både munnhuggeri og knuffing har skjedd.

Price ble i 2019 ilagt en bot på 21,500 pund, eller omlag 260 000 kroner for flere brudd på regelverket, hvor hans oppførsel mot australske Simon Whitlock og skotske Gary Anderson, samt flere uakseptable innlegg på sosiale medier var grunnlaget for boten.

Han som er rangert som nummer to av de beste spillerne i verden, skotske Peter Wright, syntes boten var for lav.

– Price er en bølle og burde ha fått mye mer straff, sa Wright da.

Wright selv er veldig godt likt av publikum for sin fantastiske dart, men også for sin fargerike fremtoning. Wright kommer alltid med hanekam som hårfrisyre og forskjellige fargetemaer hver gang han er med i en dartturnering. En gang malte han seg helt grønn.

Wright er verdensmester fra 2020.

Ellers knytter det seg stor spenning til de kvinnelige deltagerne dette året, og da spesielt til Fallon Sherrock.

Den 27 år gamle lille blonde engelske jenta har tatt dartverdenen med storm for å si det mildt. Sherrock ble i 2019 første kvinne som vant en kamp mot en mann i et verdensmesterskap i dart. Det skjedde mot Ted Evett. Men mer imponerende var hennes andre seier over østerrikeren Mensur Suljović, som er en av toppspillerne i verden.

Disse to triumfene ga Sherrock klengenavnet «Queen of the Palace».

I 2021 under Grand Slam of Darts, gjorde hun det enda bedre. Etter flere imponerende seire slo hun igjen Suljović og ble dermed første kvinne i verden som kom til en kvartfinale i en rangert større dartturnering.

Hun tapte kvartfinalen mot Peter Wright.

Mange stemmer i dartverdenen mener hun bør kvalifisere for en Premier League billett, noe som er forbeholdt de 10 beste spillerne i verden. Sherrock er langt unna den listen og Gerwyn Price fnyste av tanken på at Sherrock skulle få plass der.

Sherrock møter den 57 år gamle tidligere verdenseneren Steve Beaton i første runde.

Engelske Lisa Ashton deltar også i årets verdensmesterskap.

Ellers er det også knyttet spenning til hva Paul Li, den 67 år gamle legenden fra Singapore kan få til. Lim ble i 1990 den første dart spiller til å gjøre en såkalt 9-darter. Det betyr at man treffer helt riktig med alle dartpilene. Dette er svært vanskelig, men har blitt gjentatt mange ganger etter at Lim ble den første til å gjøre dette.

VM i dart ble første gang arrangert i 1978 hvor walisiske Leighton Rees vant. Etter det så har legender som engelske Eric Bristow og nederlandske Raymond Van Barneveld vunnet VM 5 ganger. Men dette blekner i forhold til giganten i dart, den nå pensjonerte engelske veteranen, Phil Taylor, som har vunnet vanvittige 16 ganger.

Norge har dessverre ingen deltagere; svenske Daniel Larsson er med som eneste kvalifiserte fra Skandinavia.

Finalen spilles onsdag 3. januar 2022.

