Danmarks statsminister Mette Frederiksen beklager at hun før helgen brøt sin egen regjerings munnbindpåbud da hun besøkte en klesbutikk, skriver NTB.

– Jeg vet jo godt at det kan skje oss alle. Bare helst ikke for meg. Så jeg beklager selvfølgelig og vil nok en gang takke alle for alt vi gjør sammen for å holde smitten nede, skrev hun på Facebook.

Uttalelsen kom etter at Ekstra Bladet publiserte en video som viste Frederiksen stå i en klesbutikk i København uten munnbind fredag.

– Det var ganske enkelt en forglemmelse etter at de nye reglene ble innført, skrev statsministeren.

Man kan få bøter på opptil 2.500 danske kroner hvis man nekter å bruke munnbind i en butikk.

