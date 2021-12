annonse

Den amerikanske hedgefondforvalteren Ray Dalio har gjort seg kjent for sin kontroversielle ledelsesfilosofi basert på radikal transparens. Hans nye bok er teorien tro. Budskapet er neppe det du vil høre, men sannsynligvis det du bør høre.

Til tross for å ha bygget opp en formue på 15-20 milliarder dollar er ikke Dalio videre positiv til fremtiden. Boken, som slippes denn uken, har fått tittelen The Changing World Order: How and Why Nations Succeed and Fail. I den anledning har Dalio latt seg intervjue av Forbes og Fortune, der han kommer med flere dystre spådommer.

30% sjanse for «borgerkrigskonflikt» i USA

Dalio tror det er hele 30% sjanse for at USA vil gå inn i en stor «borgerkrigskonflikt» innen de neste fem årene. Mens andre land står overfor lignende utfordringer, mener han Amerika ser spesielt sårbart ut: «Vi kan ha en type borgerkrig eller internasjonal krig basert på hvordan vi oppfører oss med hverandre og basert på våre økonomiske forhold.»

Dalio mener at historien «vanligvis forløper i relativt veldefinerte livssykluser. I tillegg til den interne amerikanske ordenen, mener han nå at både den internasjonale ordenen så vel som den globale finansielle syklusen er på vei i en dårlig retning.

USA er ikke den første nasjonen som opplever økende gjeldsnivå og inntektsulikhet samtidig som republikken må konfrontere redusert makt og innflytelse på verdensscenen. «Sist gang disse tre tingene skjedde samtidig var i perioden 1930 til 1945. Når de skjer sammen, er det en veldig fortellende historie», sier Dalio.

På den internasjonale scenen mener Dalio at Kinas fremvekst kombinert med den relative nedgangen til USA skaper et mønster som er modent for supermaktskonflikt. «Når jeg ser på disse mønstrene, er det som å se en film for femte gang.» Likefullt mener han at «utsiktene til gjensidig sikker ødeleggelse bør forhindre militær krig mellom USA og Kina» med mindre «uventede teknologiske fordeler, som et gjennombrudd innen kvantedatabehandling, gir en av disse maktene en asymmetrisk fordel.» Et område for spesiell bekymring er Taiwan.

Inflasjon skaper illusjon om velstand

Dalio har også over lengre tid ytret bekymring for sentralbankenes ekspansive pengepolitikk, som har hatt som mål å stimulere til økonomisk vekst.

– Vi skaper mye gjeld og penger, og derfor går verdien ned. Det produserer inflasjon av alt … Historien har vist at sentralbanker ikke vil at rentene skal stige, så de skriver ut mer penger og fortsetter spiralen. Det du ser er at alle eiendeler – du ser det i eiendom, aksjer, gull, sølv, Bitcoin og så videre – fra all stimuleringen har alt gått opp, sier han.

Etter at inflasjonen i USA steg til sitt høyeste nivå siden 1990, skrev Dalio en artikkel på LinkedIn tidligere i november der han advarte folk mot å la seg blende av stigende aktivapriser.

– Noen gjør feilen å tro at de blir rikere fordi de ser eiendelene deres øke i pris uten å se hvordan kjøpekraften deres blir erodert.

– Finansiell formue har ingen egenverdi. Akkurat nå er det langt mer økonomisk formue enn det som noen gang kan konverteres til virkelig formue, så det må devalueres. Når du ser at den økonomiske formuen din øker slik som skjer nå, ikke tro at du får ekte formue når kjøpekraften din går ned.

Til sist kom han med en sterk advarsel:

– Historien viser at når et individ, en organisasjon, et land eller et imperium bruker mer enn det de tjener, er elendighet og turbulens i vente. Historien viser også at land som har høyere andel av mennesker som er selvforsynte, har en tendens til å være mer sosialt, politisk og økonomisk stabile. USA bruker nå mye mer penger enn de tjener og betaler for det ved å trykke penger som blir devaluert. For å forbedre oss må vi øke produktiviteten. Akkurat nå er vi på feil vei.

Dalio har formodentlig mye mer å melde om samme tema i boken, som kan være hyggelig lesning i julen.

