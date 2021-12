annonse

annonse

Nå er millionbyttet delt mellom finner og myndighetene.

I 1950 og 1966 styrtet to fly fra Air India inn i Europas høyeste fjell, Mont Blanc i Frankrike. Siden den gang har klatrere og fjellvandrere funnet deler av flyene, bagasje og menneskerester som stammer fra flystyrtene, skriver VG.

I 2013 fant en klatrer det som skulle vise seg å være den reneste skattkisten. Det var en metallboks som inneholdt smaragder, safirer og rubiner som hadde ligget godt skjult under isen i fem tiår.

– Edelstenene er nå fordelt i to like store deler, begge verdt rundt 150.000 Euro (ca. 1,5 mill. kr), sa ordføreren i Chamonix, Eric Fournier til AFP.

A treasure trove of emeralds, rubies and sapphires buried for decades on a glacier off France’s Mont Blanc has finally been shared between the climber who discovered them and local authorities, eight years after they were found https://t.co/1mFgGJLcDx

— AFP News Agency (@AFP) December 4, 2021