En bråte misbrukte sjanser gjorde at Bodø/Glimt fortsatt kan miste gullet i Eliteserien. Søndag rotet de bort en tomålsledelse mot nedrykkstruede Brann.

Molde snudde 0-2 til 3-2-ledelse, men et sent mål av Thomas Lehne Olsen sørget for 3-3 i Eliteserien søndag.

Tross det ene poenget, og at seieren glapp, har Molde kun tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt foran sesongavslutningen mot Haugesund neste søndag. To plussmål skiller i tillegg gullrivalene i Glimts favør.

Dermed trenger bodøværingene fortsatt poeng borte mot Mjøndalen i siste serierunde for å sikre gullet. Brann har samtidig håp om å berge kvalifiseringsspill og unngå nedrykk til 1. divisjon.

Glimt spilte festfotball på Aspmyra søndag kveld og fikk Brann til å se ut som amatører i deler av kampen – særlig før pause. Med flyt kunne det stått 6-0 eller 7-0 halvveis, med gultrøyene var sparsommelige med kruttet foran motstanderens mål.

Det gjorde ikke så mye, all den tid Glimt hadde tatt ledelsen allerede etter tre minutter. Forsvarsbautaen Brede Moe tuppet inn returen etter at Ulrik Saltnes’ heading fra en corner ble stanset.

Minuttene som fulgte inneholdt en Glimt-dominans av de sjeldne, med unntak av når det skulle avsluttes. Amahl Pellegrino brente to kjempesjanser alene med keeper, mens også Saltnes, Ola Solbakken og Erik Botheim kom til kort når bare Brann-keeper Lennart Grill sto mellom dem og mål.

– Vi er veldig heldige som ikke ligger under mer enn 0-1, fastslo Brann-trener Eirik Horneland overfor Discovery i pausen.

Vrient

Det ble noe mer fres over hans nedrykkstruede Brann-lag etter pause, men det var stadig Glimt som skapte de største sjansene.

Etter 55 minutter var Grill også nær ved å rote det skikkelig til. Han bommet på ballen da han skulle slå unna en corner, men ble berget av stolpen.

Bare ett mål bak og betydelig bedre spill etter hvilen øynet Brann et håp, men det ble effektivt ødelagt av Glimt-kaptein Saltnes etter 66 minutter. Han fikk ballen på kanten av 16-meteren etter et pent angrep og sendte en markkryper i mål helt borte ved stolpen.

Tente håpet

Spenning skulle det likevel bli. Glimt-forsvaret var brått fraværende da Felix Horn Myhre slo inn i feltet etter 78 minutter. Robert Taylor på motsatt side slo tilbake mot 17-åringen Niklas Jensen Wassberg, som enkelt kunne styre inn 1-2.

Glimt skulle få nye muligheter til å punktere kampen. Pellegrino traff stolpen etter 83 minutter, før Erik Botheim fikk to returer og ble stoppet av Grill.

Nye Glimt-sjanser fulgte, men ingen av dem ga tellende resultat. I stedet var sjokket et faktum da Bård Finne scoret på en corner to minutter på overtid og ordnet uavgjort for gjestene.

