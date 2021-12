annonse

annonse

Det utviklet seg til gatekrig i Belgias hovedstad Brussel søndag ettermiddag. Politiet brukte vannkanoner og tåregass for å oppløse en coronademonstrasjon.

Det startet fredelig. Flere tusen mennesker gikk i tog gjennom gatene i protest mot myndighetene.

Før helgen presenterte myndighetene i landet nye corona-innstramminger for tredje uke på rad. Blant annet må barnehager og barneskoler stenge en uke før juleferien skulle ha startet, og skolebarn helt ned til seks år må nå bruke munnbind. Fra før har regjeringen blant annet stengt nattklubber og bedt barer og restauranter stenge klokka 23.

annonse

Over 8000 deltok i demonstrasjonstoget. Fremst gikk belgiske brannmenn. Demonstrantene skal ha vist sin avsky mot blant annet vaksineplikt, ifølge NTB.

Les også: Nye demonstrasjoner verden rundt – stormet julemarked som krevde vaksinepass

Huge demonstration in Brussels against the health pass and the vaccination obligation for firefighters and care workers. pic.twitter.com/FKOexAq5Lm — UNN (@UnityNewsNet) December 5, 2021

annonse

Blant slagordene i søndagens protest var «Frihet», og noen demonstranter bar også på vaksinekritiske budskap. Rundt 8.000 deltok i marsjen, ifølge politiets første anslag, skriver NTB.

Det er kaldt i Belgia, men det hindret ikke politiet i å bruke vannkanoner for å oppløse demonstrasjonen.

Flere videoer på sosiale medier viser hvordan den fredelige demonstrasjonen utviklet seg til å bli en gatekrig.

Politiet opplyser at to politibetjenter og fire demonstranter er lagt inn på sykehus etter sammenstøtene. 20 personer ble pågrepet, melder nyhetsbyrået AFP.

For to uker siden deltok 35.000 i en demonstrasjon mot koronatiltak i Belgia, og også den gangen endte det med sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker.

Situation très tendue à #Bruxelles. La police charge et utilise trois canons à eau et de nombreuses grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. (@vecumedia) #Brussel pic.twitter.com/mMH82G8L8i — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) December 5, 2021

BREAKING: Police Are Deploying Water Cannons & Munitions At Protestors In Brussels pic.twitter.com/DFFipS38kh — HeadlineHunter! 🚨 Alerts (@freehumanity911) December 5, 2021

Tear gas and water cannons are being used against anti-mandate protestors in Belgium today. pic.twitter.com/bBXNLXV3g1 — Aaron Ginn (@aginnt) December 5, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse