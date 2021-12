annonse

Nye nedstenginger over hele Europa fører til hissigere stemning i corona-demonstrasjonene.

Den nye varianten av coronaviruset har gjort at flere land har innført nye ekstreme regler og restriksjoner. I flere land kreves det nå vaksinepass for å komme inn diverse steder, og det planlegges også at coronavaksine skal blir obligatorisk både i Tyskland og Østerrike.

Hver helg det siste året har det blitt demonstrert over hele verden. I mange av demonstrasjonene har det kommet tusenvis av demonstranter.

I Luxembourg var det sammenstøt mellom politi og demonstranter lørdag.

På sosiale medier er en video gått viral der demonstrantene bryter seg gjennom sperringene på et julemarket som krever vaksinepass.

Det var også hissig i Østerrike. Landet har uttalt at de vil innføre vaksinetvang fra februar.

Helt siden annonseringen av vaksineplikten har det vært store demonstrasjoner.

Politiet klarte ikke stanse demonstrantene i det de brøytet seg gjennom sperringene lørdag, og det ble meldt om mange arrestasjoner.

Det var flere titalls tusen mennesker tilstede i demonstrasjonen i Østerrike, uten at mediene har gitt det stor oppmerksomhet.

