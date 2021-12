annonse

Over 100 personer er pågrepet i Pakistan etter at en fabrikksjef fra Sri Lanka ble slått i hjel og satt fyr på av en gjeng som anklaget ham for blasfemi, skriver NTB.

Statsminister Imran Khan kalte lørdag angrepet «en skammens dag for Pakistan».

I Pakistan kan selv den minste antydning til fornærmelse av islam utløse protester og lynsjing.

Hendelsen skjedde fredag i Sialkot, et distrikt som ligger i Punjab-provinsen. Der har lokalt politi sagt at det var spredt rykter om at Priyantha Diyawadana hadde revet ned en religiøs plakat og kastet den i en søppelbøtte.

Tahir Ashrafi, en spesialrepresentant for statsminister Imran Khan i spørsmål om religiøs harmoni, bekrefter at over 100 personer er pågrepet.

Videoopptak delt i sosiale medier viser en gjeng som slår Priyantha Diyawadana, mens de roper slagord mot blasfemi. Andre opptak viser at kroppen hans settes fyr på, og en veltet bil som som skal ha tilhørt ham.

– Amnesty er dypt bekymret over den grusomme lynsjingen og drapet på en srilankisk fabrikksjef i Sialkot, angivelig som følge av anklager om blasfemi, uttaler Amnesty International på Twitter.

PAKISTAN: Amnesty International is deeply alarmed by the disturbing lynching and killing of a Sri Lankan factory manager in Sialkot, allegedly due to a blasphemy accusation. (Thread) — Amnesty International South Asia (@amnestysasia) December 3, 2021

