annonse

annonse

Tiltakene som er innført i Oslo og kommunene rundt er ikke tilstrekkelig, mener bydelsoverlegen i Vestre Aker. De sliter med holde kontroll på smittesituasjonen, ifølge NTB.

Ved siden av utbruddet i forbindelse med et julebord på Aker Brygge 26. november, er det i løpet av helgen blitt kjent at det er mistanke om at en elev ved Steinerskolen i Vestre Aker i Oslo er omikronsmittet.

Jorunn Thaulow, bydelsoverlege i Vestre Aker, sier til NRKat de sliter med å holde kontroll på situasjonen, og at tiltakene som er nå ikke er tilstrekkelig.

annonse

Hun er usikker på hvilke tiltak som bør innføres, men sier at folk har for mange nærkontakter til at bydelen klarer å følge opp alle tilfeller av mistenkt omikron.

I Oslo er det registrert 691 nye covid-smittede i løpet av det siste døgnet.

Mandag morgen opplyste bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner bydel til NTB at tallet smittede etter det mye omtalte Aker Brygge-julebordet ligger på 120, hvorav halvparten har fått status som «sannsynlig omikron».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474