annonse

annonse

Vi stemte nei til EU to ganger. Vi ville beholde vår fisk, olje og strøm. Men nå har politikere gitt bort strømmen til EU. De vil leke Bør Børson.

Vi skal ikke lenger nyte godt av det våre forfedre bygde opp stein for stein, så vi kan leve godt her i landet. Men hva kan vi vente av politikere som aldri har hatt en jobb og som kan snakke i en evighet, uten å si noe.

For litt over hundre år siden ble norske fossefall brått en verdi. De kunne gi strøm som igjen betydde penger, mye penger. Men dengang hadde Norge politikere som brydde seg om landets beste og ikke sitt eget. De lagde lover slik at norske ressurser skulle være eiet av oss alle. Men det er lenge siden, veldig lenge siden. Nesten som et eventyr. I dag føler politikerne at alt vårt er deres.

annonse

Les også: Energikrisen og det kollektive eierskapet



En kan også spørre om politikere helt uten arbeids- eller livserfaring forstår hva de driver med. Når de deler ut titalls milliarder til kleptorkratier i utviklingsland og roter bort enorme beløp på nytteløse klimaprosjekter. Bare for å skryte av at de gjør noe. Det er ikke deres penger likevel. Deres er saltet ned i en utleieleilighet i Oslo, mens de selv bor i en pendlerleilighet og er folkeregistrert på en hybel.

Men når det kommer til forvaltning av våre verdier, så hjelper det ikke med endeløst snakk og flotte ord om klimakrise og det grønne skifte. Vi er interessert i prisen, hvor mye koster det. Skal vi betale 25 kroner for en dusj, fordi det er klimavennlig å selge vår strøm til utlandet.

annonse

Les også: 50.000 opplever energifattigdom: – Frykter flere vil bli sittende gjennom vinteren med tepper rundt seg



Vi sa nei til EU og ble bak vår rygg meldt inn i EØS. Dette med strømmen kom på samme tiden. Markedet ble liberalisert, det skulle gi oss billigere strøm, sa politikerne. Men det gikk som med bompenger, opp, opp og opp.

Trodde politikerne på snakket om at utenlandskabler ikke ville påvirke strømprisen, eller ble de opphisset over hvor mye de kom til å tjene. Det må ha hørt ut som et klimaeventyr at Tyskland avvikler stabile kraftkilder som kull og atom, og satset på ustabil sol- og vindkraft. Da kunne politikerne «utveksle» vår vannkraft og det til stigende priser. Spørsmålet er om våre politikere har malt oss inn i et hjørne. Blendet av en naiv globalisme og klimafrykt har de nok ikke forstått avtalene. Et resultat av at de ikke har hatt en jobb. Politikerne har vel tenkt, hvis vi selger folkets strøm dyrt til utlandet. Da får vi penger til å kjøpe popularitet for å bli gjenvalgt.

Resultatet ser vi nå på strømprisen. Beklager politikere. Nordmenn eier strømmen, ikke dere. Vi lever i et mørkt og kaldt land og er avhengig av lys og varme. Derfor skal vår strøm leveres til kostpris.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474