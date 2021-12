annonse

CNN kvittet seg med Chris Cuomo for å være involvert i å dekke over seksuelle overgrep fra broren, avgått New York-guvernør Andrew Cuomo.

CNN kunngjorde lørdag på Twitter at samarbeidet med ankeret Chris Cuomo har blitt «avsluttet» :

«Chris Cuomo ble suspendert tidligere denne uken i påvente av ytterligere evaluering av ny informasjon som kom frem om hans involvering i brorens forsvar. Vi brukte et respektert advokatfirma for å gjøre gjennomgangen, og har avsluttet arbeidsforholdet med ham, med umiddelbar virkning, sa CNN i en uttalelse og indikerte at ytterligere negative forhold knyttet til TV-ankeret kan være på vei til å rulles opp:

«Under prosessen med denne gjennomgangen, har ytterligere informasjon kommet frem. Til tross for oppsigelsen vil vi undersøke det som er hensiktsmessig.»

Suspendert

Før beslutningen om å sparke Cuomo, hadde CNN allerede suspendert ham «på ubestemt tid» etter at statsadvokaten i New York mandag ga ut rapporter rundt hans rolle i forsøket på å dekke over brorens overgrepssak.

«Cuomo Prime Time»-verten skal ha forsøkt å skaffe seg informasjon om brorens anklagere gjennom mediekontaktene sine og jobbet med sin toppassistent for å forberede den tidligere guvernørens offentlige svar.

I sin podcast «Let’s Get After It» sa Cuomo at suspensjonen hans var «pinlig» og sårende. Han sa at han hadde «beklaget tidligere» for handlingene sine og at han ikke ville diskutere saken videre.

