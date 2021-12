annonse

Sperregrensens nådeløshet, knapt ingenting kan utgjøre forskjellen på å bli idiotforklart eller genierklært.

– Miljøpartiet de Grønnes evaluering av valgkampen viser at vi har mye å ta tak i, men en ting er åpenbart: Norge trenger et grønt parti mer enn noensinne. MDG har gjennomført en ærlig og selvkritisk evaluering etter stortingsvalget, skriver Eivind Trædal, MDG i Oslo, Tommy Reinås, MDG i Trøndelag og Birgitte Sterud, Viken MDG i Dagbladet, og forteller om hva evalueringen avdekket:

– Den konkluderer blant annet med partiet ble for smalt og aggressivt i innspurten av valgkampen.

Evaluering viser at MDG ble for harde og uforsonlige i retorikken, skriver de, og sier at det var et utslag av en ekstremt skremmende klimarapport som slo ned midt i valgkampen. Det gjorde det vanskelig å holde hodet kaldt. Men selv om MDG kom under sperregrensen betyr ikke at de har havarert. De ser for seg at MDG får flere venner og blir mindre konfronterende.

– I de kommunene der MDG har klart å bli store, er det utvilsomt også fordi vi har lyktes i å vise troverdighet på flere områder, mener MDG-politikerne, og sier det alvor:

– MDG har vokst i takt med at de etablerte partiene ikke har klart å levere resultater. Hvis MDG ikke lenger tør å foreslå politikk som er i tråd med fagfolkenes dramatiske advarsler om klodens tilstand, så forsvinner også mye av eksistensberettigelsen vår.

MDG-politikerne kan se for seg en mulighet for å komme over sperregrensen, hvis de snakker mindre om klimakrise og naturkrise, og mer om grønne muligheter og løsninger. De ser også et håp om at MDG kan ha flere saker enn miljøvern.

De skriver videre at latterliggjøring, mistolking eller direkte løgner om MDG har blitt en liten folkesport. Selv media var forbløffende aggressive mot MDG.

