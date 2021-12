annonse

Etter hvert som flere land innfører vaksineplikt øker markedet for falske vaksinesertifikater.

I Sør-Carolina i USA ble en sykepleier arrestert for å ha solgt falske vaksinasjonskort. Hun risikerer femten års fengsel, skriver CNN. I tillegg er strafferammen for å lyve overfor politiet fem år. Sykepleier fylte ut vaksinasjonskort til personer som hun visste ikke var vaksinerte.

– Tiltalen taler for seg selv, å lage falske vaksinasjonskort for folk som ikke er vaksinert truer helsen til innbyggerne i Sør-Carolina, sier påtaleansvarlig George DeHart.

Slik skjer i flere land, skriver The Guardian. En reporter skal ha blitt tilbudt et falsk vaksinekort for 350 amerikanske dollar, og en i Australia hevder at han kan skaffe falske vaksinekort «for alle land». Der er prisen er 149 dollar. En i Kamerun lover å levere innen 48 timer.

NRK skriver at uvaksinerte får det mer og mer vanskelig på grunn av påbud som rammer dem. I Østerrike er det vedtatt vaksineplikt for alle. I Tyskland skal de stemme over et forslaget om vaksineplikt. I Hellas bøtelegges de over 60 år hvis de nekter å vaksinere seg.

De som ikke vil la seg vaksinere får det også vanskelig i land der det er frivillig. Mange land har innført krav om vaksinesertifikat ved inngang til utesteder, konserter, idrettsarrangement og kjøpesentre.

