Egypt i sorg etter at fotballtrener Adham El-Selhadar (53) døde av hjerteinfarkt når han jublet for et mål som ble skåret på overtid.

El-Selhader var manager for laget El-Magd SC og tragedien skjedde i kampen mot El Zarqa torsdag kveld, skriver Daily Mail.

Den avdøde jublet vilt etter skåringen på overtid med andre på laget. Men jubelen stilnet når El-Selhadar fikk problemer.

Etter kunngjøringen av hans død har flere andre lag hyllet El-Salhader. En av hans tidligere klubber har kunngjort en tre dagers sorgeperiode.

Daily Mail skriver i saken at det har vært en rekke dødsfall på forballbaner det siste året. På sosiale medier har det satt fart på diskusjoner om det har en sammenheng med coronavaksinne. Det er kjent at mRNA vaksinene kan utløse hjertebetennelse, skriver FHI.

Ekspertkommentator Trevor Sinclair en en av dem som har kastet seg på debatten.

Everyone I speak to about these heart problems suffered by footballers (which worryingly seem to be happening more regularly) are they linked to covid vaccines or not??

— Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) November 24, 2021