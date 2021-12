annonse

Hyller avdøde Kåre Willoch.

FrP-nestor Carl I. Hagen er trist over å høre om Kåre Willochs (H) død. De to politiske kjempene var hovedpersoner i en av de tøffeste maktspillene i norsk politikk noensinne, i kampen om bensinavgiften 1986.

Året før hadde Hagen røket på et valgnederlag for Hagen. Fremskrittspartiet hadde gått fra fire til to representanter på Stortinget. Dette til tross endte FrP endt opp med mer makt enn før. Kåre Willochs mindretallsregjering var da avhengig av disse to representantene for å få flertall for sine budsjetter. Et slikt samarbeid var Hagen med på, til å begynne med.

– Jeg hadde troen på ham som statsminister. Han utmerket seg som ekstremt kunnskapsrik og nøktern. Så var han sparsom og ville ha orden i budsjettene. Han sa flere ganger at det var den siste milliarden på statsbudsjettet som kunne skape ubalanse, sier Hagen til Aftenposten.

Men våren 1986 snudde det. Willoch ville sikre offentlige budsjetter ved å øke bensinavgiften. Dette kunne ikke FrP gå med på.

– Vi hadde jo gått på valg på å sette ned bensinavgiftene. «Stem bilavgiftene ned, stem FrP». Det var ikke mulig for oss å gå tilbake på det løftet, sier Hagen.

Høflig og imøtekommende

Willochs regjering ville ikke gi seg. De stilte kabinettsspørsmål: Enten skulle de få gjennom sitt opplegg i Stortinget, eller så ville de gå av. Hagen sto fast, og felte dermed regjeringen.

Likevel opplevde han Willoch som høflig og imøtekommende i etterkant av skismet.

– Han var fortsatt ekstremt høflig, imøtekommende og normal, sier Hagen.

– Det overrasket meg ikke. Han var den fødte gentleman, selv om han kunne være skarp i dueller med Gro. Han kunne virke arrogant, men det tror jeg var påtatt for å få motparten ut av kontroll.

