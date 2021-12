annonse

annonse

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jobbet intensivt med forslag til nye mulige koronatiltak.

– Vi har jobbet intensivt sammen med FHI i helgen med mulige forslag til regjeringen, basert på dagens situasjonsforståelse og erfaringene vi har med ulike tiltak så langt i pandemien, sier Nakstad til NTB.

– Detaljene i dette kan vi ikke kommentere før regjeringen har behandlet det. Alle parter jobber så raskt som mulig med dette i dag, legger Nakstad til.

annonse

Nakstad vil ha kontroll på pandemien så ikke helsevesenet overbelastes.

– For å klare det, må vi få ned smittepresset av deltavarianten og hindre omikronvarianten i å spre seg for mye inntil vi kjenner den bedre, sier han.

– Det er svært krevende, men vi har ikke så mye annet valg enn å få det til, legger han til.

annonse

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier at det som vi ser nå, tyder på at omikronvarianten har større spredningsevne enn delta, og at vaksinene ikke gir like god beskyttelse mot smitte.

– Dermed kan vaksinerte i større grad bidra til smittespredningen. Det betyr at varianten vil kunne overta som dominerende variant i løpet av noen uker, sier hun videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474