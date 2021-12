annonse

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch har reist videre fra oss etter et fantastisk innholdsrikt liv som varte i 93 år, og som preget de aller fleste av oss uansett hvilken side vi tilhørte politisk, både i sin tid men også i sin ettertid.

Willoch var Norges statsminister fra 1981 til 1986, og var parlamentarisk leder i Høyre i elleve år før dette. Han er og var en bauta innen norsk politikk. Selv om han ikke ble noen landsfader som Gerhardsen, er det få som vil si seg uenig i at han tilhørte kjempers ætt, og hold til i samme liga som de store norske politiske skikkelsene i både før- og etterkrigstiden.

Han går lett inn blant de tre største. Venstres Christian Michelsen tok Norge ut av union med Sverige i 1905, Einar Gerhardsen bygget opp den sosialdemokratiske staten vi i dag er tuftet på. Kåre Willoch reformerte den sosialdemokratiske staten og moderniserte den etter konservative prinsipper slik at vi kunne møte fremtiden robust og med optimisme. Norge slik vi kjenner det i dag er arven etter Gerhardsen og Willochs nødvendige reformer.

Det er langt mellom statsmenn og -kvinner som Willoch, og vi som husker ham er heldige som fikk være tidsvitne til hvordan et land skal styres under en klok og myndig statsminister.

Willoch var den forsiktige gentleman, som satte preg på den nye høyrebølgen som blåste over Europa på 1980-tallet, sammen med navn som Margareth Thatcher og Ronald Reagan. Men selv om han var en gentleman, hadde han absolutt det i seg som skulle til for å styre et land og bruke den makten som var nødvendig for å få gjennomslag.

Willoch var Høyres partileder fra 1970 til 1974, og stortingsrepresentant for Oslo mellom 1958 og 1989. Etter sin politiske karriere var han fylkesmann i Oslo og Akershus frem til 1998.

I de senere år fikk jeg gleden av å møte Willoch ved flere anledninger, senest rett før koronautbruddet. Han var tross sin alder alltid like klar og sylskarp i sine analyser og tanker om samfunnet, og det var alltid med skrekkblandet fryd jeg kunne slå av en prat med en av etterkrigstidens største skikkelser innen norsk politikk.

Jeg var bare et barn da han styrte landet, men allikevel husker jeg godt hvordan tiden var og hans fremtoning som en statsleder med stor S. Han stilte kabinettspørsmål og ble felt av Carl Ivar Hagens FrP over prisene på drivstoff. Det var den gangen statsministere satte prinsipper foran slalåmkjøring. Det skal sies at med den nye AP-regjeringen ble prisen på drivstoff høyere allikevel.

Det han muligens er mest kjent for, er valgsendingene med Gro Harlem Brundtland, den gangen den eneste TV-kanalen man kunne se på var NRK. På Churchillsk vis, og med stoisk ro klarte han å terge og erte Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland i TV-debatter til stor glede for dem som så på. Med tørrvittig humor, sylskarpe replikker og ikke minst den roen man har når man vet hva man prater om, var det fornøyelig å se på hvordan Brundtland ble rødere og rødere i kinnene og mer og mer krakilsk, imens Kåre la på små kuber med politisk ved og fyrte opp motdebattanten. TV-debattene mellom Kåre og Gro var noe alle så frem til.

Under Willochs styre begynte Norge sakte men sikkert å dreie vekk fra planøkonomiske fakter, forbud og statsregulert marked over til liberalisering av offentlig og privat sektor. Butikkene kunne holde lengre oppe, vi fikk langåpent i helger, forbudet mot satellitt-TV ble fjernet og mye som vi i dag tar for gitt, men som det måtte et Høyre ledet av Willoch til for å realisere, ble gjennomført. Modernisering av statsapparatet, helt nødvendig reformarbeid som ble videreført av senere regjeringer, ble igangsatt av en visjonær og uredd Willoch.

Det er noe med statsledere som ikke bare leser bøker, men også skriver dem. Willoch skrev flere, og ikke av den typen «se på meg, se på meg hvor flink jeg er». Hans bøker handlet om noe mer, de store tanker og linjer. Jeg har lest dem alle, og det er bøker enhver som interesserer seg for samfunnet burde ta seg tid til å lese. Hans bok «Strid og Samarbeid» og «Erfaringer for fremtiden» vil stå seg i mange år og omhandler temaer som vi vil måtte leve med og mestre som samfunn i mange år fremover.

Den siste boken ga han ut rett før han fylte 90, sammen med daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Det ble hans siste bok med tittelen «Alt med måte», om konservatisme, populisme, miljøvern og om store internasjonale og globale utfordringer.

På sine eldre dager ble Kåre en tydelig stemme for barn med Downs syndrom, hans barnebarn er født med dette. Han kunne komme med gode balanserte innlegg om de vanskelige ting i samfunnet som omhandlet tematikken og være en modererende stemme i den opphetede debatten om konflikten i Palestina og Israel, til noens glede og andres fortvilelse. Når man skal oppsummere Kåre Willoch, er det vel ordene balanse og måtehold, klokskap og bruken av dempede ord og retorikk for å få frem de store budskapene som står tydeligst for meg.

Våre tanker går til hans barn og barnebarn og nærmeste venner og familie. En stille kjempe har lagt ned sine verktøy og arbeid på jorden, og reist videre fra oss, men vi vil ikke glemme, og minner ham i takknemlighet og respekt.

Vi lyser fred over Kåres liv, og signer hans minne.

