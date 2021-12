annonse

Tidligere statsminister og partileder i Høyre, Kåre Willoch, døde mandag 93 år gammel.

Dette opplyser Høyre.

– Det er med stor sorg Høyre i dag mottok den triste beskjeden om Kåre Willochs bortgang. Våre tanker går nå først og fremst til Anne-Marie, barna, barnebarna og resten av hans nærmeste, sier partileder Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Solberg sier Willoch er en av etterkrigstidens aller største politikere.

– Han preget Høyre og han preget Norge helt fra 1960-tallet og til det siste. Han var en markant statsminister, som var ledende i moderniseringen av det norske samfunnet. Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt, og varte livet ut. Vi har alle mye å takke Kåre Willoch for. Hans bortgang er et stort tap for det politiske Norge, sier Solberg.

– Kåre hadde sylskarpe meninger og analyser, men formen var alltid elskverdig. Sterk i innhold, mild i form, var en leveregel han selv alltid fulgte. Jeg kommer til å savne han, sier

Høyrebølgen

Kåre Willoch var Norges statsminister i Norge fra 1981 til 1986, først for en ren Høyre-regjering 1981–1983 og deretter i koalisjon med Sp og KrF.

I Kåre Willochs tid kom høyrebølgen for fullt i norsk politikk. Med daværende partiformann Erling Norvik ved sin side, gjorde han Høyre til et parti som nådde ut til nye velgergrupper over hele landet, skriver NTB.

Av sine partifeller i Høyre ble Willoch kalt «det moderne Norges far» siden han gjennomførte flere omfattende reformer i sin regjeringstid som førte til varige endringer i det norske samfunnet. Som i andre land var den norske høyrebølgen en bevegelse mot økonomiske liberaliseringer og økt konkurranse.

NRKs kringkastingsmonopol ble opphevet, lukningsvedtektene liberalisert, banksektoren åpnet opp og boligmarkedet deregulert.

