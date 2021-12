annonse

Det utvalgte foretrukne landet for militærebasen er Ekvatorial-Guinea på Afrikas Atlanterhavskyst, men USA forsøker å stoppe prosjektet.

Klassifiserte amerikanske etterretningsrapporter fastslår at Kina har til hensikt å etablere sin første permanente militære tilstedeværelse i Atlanterhavet i det lille sentralafrikanske landet Ekvatorial-Guinea. Washington oppfordrer landet til å avvise Beijings forslag, ifølge amerikanske tjenestemenn, gjengitt av Wall Street Journal.

Tjenestepersonene nektet å beskrive detaljer om de hemmelige etterretningsfunnene, men sa at konklusjonene øker sannsynligheten for at kinesiske krigsskip vil være i stand til å ha et militært anker på motsatt side av østkysten til USA – en trussel som utløser alarmbjeller i Det hvite hus og Pentagon.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver Jon Finer besøkte Ekvatorial-Guinea i oktober på et oppdrag for å overtale president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo og hans sønn og arving, visepresident Teodoro «Teodorin» Nguema Obiang Mangue, til å avvise Kinas forslag.

– Som en del av vårt diplomati for å ta opp maritime sikkerhetsspørsmål, har vi gjort det klart for Ekvatorial-Guinea at visse potensielle skritt som involverer [kinesisk] aktivitet i landet vil vekke bekymringer for nasjonal sikkerhet, sa en høytstående tjenesteperson i Biden-administrasjonen.

Stormaktsrivalisering

Stormaktenes interesse i et land som sjelden vekker oppmerksomhet internasjonalt, gjenspeiler de økende geopolitiske spenningene mellom Washington og Beijing. De to landene sparrer kontinuerlig om statusen til Taiwan, Kinas testing av et hypersonisk missil, opprinnelsen til Covid-19-pandemien og flere andre uoverstemmelser.

Over hele verden forsøker USA å blokkere Kina fra å projisere militærmakt fra nye utenlandske baser, fra Kambodsja til De forente arabiske emirater.

I Ekvatorial-Guinea har kineserne sannsynligvis et øye på Bata. Bata har allerede en kinesisk bygd kommersiell dypvannshavn ved Guineabukten, og utmerkede motorveier som knytter byen til Gabon og det indre Sentral-Afrika.

