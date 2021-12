annonse

Helseminister Ingvild Kjerkol er bekymret over omikronutbruddene som dukker opp flere steder i landet.

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak denne uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun håper folk kan feire jul som vanlig, men advarer mot at det også kan bli annerledes.

– Vi har kontroll på pandemien, men det har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron. Vi har en forskrift tilknyttet de tilfellene der det er mistanke om varianten, med lengre isolasjon og karantene for husstandsmedlemmer. Jeg er bekymret, og vi ser på ytterligere tiltak regionalt og nasjonalt, sier Kjerkol.

Helseministeren ønsker at så mange som mulig tar oppfriskningsdoser av koronavaksinen.

– Disse oppfriskningsdosene er viktige, og foreløpig har vi fulgt anbefalingen i FHI, der de over 65 år kan få en oppfriskningsdose med et intervall ned til fem måneder. Jeg har bedt dem vurdere intervallet under 65 år også, og det venter vi et snarlig svar på. Vi har et mål om å nå så mange som mulig med en oppfriskningsdose før jul, slik at kommunene kan vaksinere dem over 65 og ned til 45 år. Her venter vi på en faglig vurdering fra FHI, sier Kjerkol.

Hun er lite imponert av Erna Solbergs kritikk av regjeringens beredsskap overfor Omikronvarianten.

– Jeg håper Erna Solberg bidrar til at kommunikasjonen blir oppfattet riktig. Vi innførte reisetiltak natt til forrige lørdag, to døgn etter at vi hadde fått informasjon av sørafrikanske myndigheter om en ny variant. Så hadde vi en forskrift klar til helgen for hvordan håndtere det første tilfellet i Norge. Mandag ble så det første smittetilfellet i Øygarden oppdaget. Det er viktig at alle bidrar til at tiltak blir forstått, sier Kjerkol.

