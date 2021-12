annonse

FrP-leder Sylvi Listhaug er ikke nådig i sin kritikk mot olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Marte Mjøs Perse er på turné i New York City og Washington, D.C. sammen med næringsministeren, utenriksministeren og kronprins Haakon.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) forklarte mandag til VG at den norske delegasjonen skal snakke med FN om havvind og «det grønne skiftet».

– Mens folk sitter og fryser i Norge og er redd for å ikke ha penger nok til strømregning og julegaver reiser olje- og energiministeren til USA for å snakke om havvind. Det er så umusikalsk at det er nesten ikke til å tro, sier Sylvi Listhaug til Nettavisen.

Ikke fornøyd med regjeringen

– I flere måneder har det vært klart at vi går fra strømprisrekord til strømprisrekord. Ap, Sp og SV har sittet i budsjettforhandlinger i ukevis uten å komme med et eneste effektivt tiltak som ville ha monnet for folk flest, fortsetter hun.

Hun peker på at de andre partiene på Stortinget ikke har stemt for FrPs forslag om å fjerne elavgiften og moms på strøm, samt at regjeringen ikke har villet gå videre med FrPs innspill om å «få kontroll over utenlandskablene».

– Jeg kan forsikre Sylvi Listhaug om at det blir jobbet på spreng med tiltak for de som sliter med å betale strømregningen. Det at jeg er på reise i USA forandrer ikke på det, og det er løpende kontakt om disse tiltakene, sier Mjøs Persen som svar på kritikken.

