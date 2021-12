annonse

Før helgen måtte Alternativ Jul avlyse det årlige julaftenarrangementet for uteligger-, rus- og gatemiljøet i Oslo.

Men nå redder LO arrangementet, skriver VG.

Leder i Alternativ Jul, Henning Holstad, er veldig glad.

– LO har vært i kontakt med meg og sagt at de ville bidra med penger for å gjøre arrangement på Youngstorget til en fin opplevelse for gjestene våre. Det er jo deres lokaler vi har fått låne hvert år og det er fantastisk bra at LO tenker på oss og vil hjelpe oss med å få til et opplegg utenfor, sier Holstad.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mente noe måtte gjøres for at arrangementet kunne bli noe av tross vanskelige forhold.

– Det er trist at man må avlyse Alternativ Jul igjen, spesielt nå i år. Jeg tror dette arrangementet er viktig for veldig mange. Det skulle jo vært avholdt i vårt hus og vi kjenner på ansvaret her, sier hun.

På spørsmål om hva LO vil gjøre, svarer Følsvik slik:

– Vi vil bidra med midler slik at det blir et ordentlig måltid mat for de som skulle vært inne på kongressenteret. Dette blir jo ingen full erstatning, men litt julestemning for dem som hadde gledet seg til å komme, sier hun.

LO-lederen forteller at det er vanskelige forhold for arrangementer for tiden, men at organisasjonen vil gjøre det de klan for at de svakeste i samfunnet skal få en liten trøst i hverdagen.

– Jeg kan i hvert fall love at vi skal gjøre det vi kan for at dette blir en fin opplevelse med et måltid mat og kanskje en hyggelig julehilsen til gjestene. Men vi må se hva som er mulig å få til uten at vi utsetter folk for smitterisiko, sier Følsvik.

LO kan få hjelp av Oslo Høyre, som i sitt budsjettforslag for 2022 har lagt inn penger til de som hjelper de fattige.

– Vi har lagt av en halv million i budsjettet som skal gå til Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Alternativ Jul og andre som jobber opp mot de svakeste, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Hun håper derfor at flere av partiene vil støtte dette når 2022-budsjettet skal vedtas på onsdag.

– Det er viktig å sikre at alle skal få et tilbud om et sted å være på julaften, sier hun.

