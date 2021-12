annonse

Det pågår en alvorlig energikrise i Europa. Gasspris- og strømprisen har gått rett til værs. Likevel stenger Tyskland tre atomkraftverk med en samlet kapasitet på 4.000 megawatt (MW) innen nyttår.

Landet har i ti år stengt ned landets atomkraftverk, ett etter ett. I dag er det kun seks igjen. Tre av dem skal stenges før nyttår, og de tre siste stenges neste år, skriver TU.

Etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima i Japan 2011 vedtok Tyskland å stenge landets 17 atomreaktorer. Innen 2023 skal antallet være null. Dette skjer samtidig med at kull fases ut. Europa har fått en energikrise, gasslagrene tømmes og prisen har blitt mangedoblet. Strømprisen har blitt rekordhøy, også i Norge.

I Tyskland øker kritikken. Det er knyttet usikkerhet til hvordan man skal skaffe nok strøm til en økende etterspørsel. Kritikere argumenterer med forsyningssikkerhet og priser.

Men produsentene av atomkraftverk sier det er for sent. Produsenten EnBW uttaler at utfasingen ble vedtatt i 2011 «ved politisk og sosial konsensus», og er regulert ved lov.

– Bruken av kjernekraft til strømproduksjon er nå en saga blott i Tyskland, sier Georg Stamatelopoulos i EnBW til Handelsblatt.

Det tar mange år stenge et atomkraftverk og den prosessen er fullført. Nå er det for sent å starte opp igjen, i alle fall på kort tid.

