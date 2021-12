annonse

27. februar 2021 ble en mann (32) pågrepet av politiet i Oslo for drapsforsøk med kniv. Han (heretter benevnt som domfelte) har siden sittet varetektsfengslet på Ullersmo fengsel. Først på bevisforspillelsesfare og deretter på gjentakelsesfare.

Innledning

Domfelte (32) er en mann som angivelig har vokst opp i Somalias hovedstad, Mogadishu. Der skal han ha jobbet med fangst av fisk, og senere som vakt på en politistasjon.

Han har en svært begrenset skolegang, og etter at domfelte kom til Norge har han avviklet et norskkurs.

Domfelte har registrert bopel i Stavanger I slutten av februar 2021 var domfelte på besøk i Oslo. Der kom han i kontakt med noen personer med samme landbakgrunn, og det ble enighet om at domfelte kunne sove over hos en av disse (fornærmede) under oppholdet i Oslo.

Natt til lørdag, samme dag som drapsforsøket, var domfelte, fornærmede og noen andre (ut ifra det Resett vet) med somalisk bakgrunn samlet i en leilighet like ved Torshovparken i Oslo.

Det ble konsumert en del alkohol, og blodprøver i ettertid konstaterte at både domfelte og fornærmede hadde vært beruset denne kvelden/natten.

Inne i leiligheten oppsto det etter hvert en krangel mellom domfelte og fornærmede. Det endte med at fornærmed slo til domfelte. Deretter forlot fornærmede leiligheten og gikk oppover mot Torshovdalen.

Kjøkkenkniv

Domfelte hentet da en kniv fra kjøkkenet i leiligheten. Denne kniven hadde et ca. 20 cm langt knivblad, og er tilsynelatende et redskap man benytter til å kutte grønnsaker og lignende med.

Domfelte tok med seg kniven og fulgte etter fornærmede. I enden av Torshovparken tildelte domfelte fornærmede tre dype knivstikk i overkroppen.

Deretter forlot han fornærmede liggende alene midt på natten vinterstid med et stort blodtap og livstruende skader.

Fornærmed ble tilfeldig funnet av et forbipasserende par på vei hjem fra fest, som varslet politi og ambulanse.

Livstruende

Da fornærmede ble operert på Ullevål sykehus, viste det seg at alle de tre knivstikkene var dype og fordelt rundt på overkroppen.

Ett gikk gjennom brysthulen samt hjerteposen. Det andre stikket gikk også igjennom brysthulen, mens det tredje gjennomboret bukveggen og venstre leverlapp.

I tillegg ble det oppdaget flere skader på tarm, skade på venstre nyre og på et blodkar til magesekken.

Ifølge overlege, Hege Cathrine Luytkis, var alle de tre knivstikkene hver for seg dødelige. Hadde det ikke vært for at fornærmede raskt kom under kyndig medisinsk behandling, hadde han ikke overlevd.

På bakgrunn av de alvorlige påførte stikkskadene, var fornærmede etterpå utenfor bevissthet i tre uker. Det har blitt utført mange operasjoner og han har vært til behandling på sykehus i åtte måneder. Det er fortsatt usikkert om fornærmede vil få vedvarende skader.

Ut over de fysiske kvestelsene fornærmede ble påført, har han også psykiske skadevirkninger i form av dårlig nattesøvn og mareritt.

Fornærmede er i tillegg bekymret om han noen gang vil være kapabel til å arbeide og forsørge sin familie som bor i Somalia.

Straffeutmåling

1. desember 2021 kom Oslo tingrett frem til at en passende straff for domfelte var i samsvar med aktor sin påstand – ubetinget fengsel i fem år.

Fornærmede er fra tidligere ilagt forelegg tre ganger. To ganger i 2018, samt en gang i 2019. Sistnevnte var for brudd på politiloven, hvor domfelte hadde nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg.

Oslo tingrett vektla ikke disse avgjørelsene betydning for straffeutmålingen i denne alvorlige straffesaken.

Tingretten besluttet videre at domfelte skulle betale kroner 22 160,- i erstatning, samt kroner 250 000,- i oppreisningserstatning til fornærmede innen to uker fra dommen er forkynt.

Dommen var enstemmig.

Resett kontaktet domfeltes advokat, Usama Ahmed, for en kort kommentar i sakens anledning, samt om dommen vil bli anket.

Nærværende forespørsel ble sendt på mail for flere dager siden, men så langt har advokaten valgt å ikke besvare henvendelsen.

