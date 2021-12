annonse

Hva er problemet med å sende noen penger til Resett?

Har man ikke penger å avse, er svaret åpenbart. Men hvis penger ikke er problemet, hva er det da som hindrer lesere i å sende inn en slant?

Jeg kjente litt på det den gangen da jeg begynte å sjekke ut Resett. Sniktittet litt. Var redd for at jeg skulle bli tatt i å gjøre noe galt. Vet jo at alt som er digitalt bare er et tastetrykk unna for mer eller mindre «hvem som helst». Jeg vet også at jeg ikke er interessant for noen, men allikevel … Det var et ubehag som jeg også uttalte for noen på den tiden. (Fordi jeg sa det høyt, husker jeg fortsatt følelsen.)

Det var ytterligere en milepæl å skulle bli abonnent. Synlig for «alle» at jeg støtter Resett. Skal ikke overdrive mine følelser, men det var et snev av litt indre motstand – som jeg heldigvis fint kom over. Jeg fant ut at Resett består av mennesker som har egne tanker. Noen synspunkter, en hel del faktisk, gir resonans, mens andre tanker og oppfatninger passer ikke for meg. Noe tror jeg på. Annet tror jeg ikke på.

Skal jeg gidde å sende en julegave? Jeg er jo allerede abonnent. Jeg er jo allerede på den gode siden. Ja, så fort kan det gå. Ene stunden sniker man seg inn på Resett, den neste så føler man seg litt kry over å ha brutt ut av lenkene, ut av det politisk korrekte pigghalsbåndet.

Men hva hvis Resett-folka ikke orker lenger? Ville jeg ha savnet Resett? Ja, det ville jeg. Ville jeg ha blitt mer engstelig for den norske ytringsfriheten om Resett måtte gi seg? Ja, det ville jeg absolutt ha blitt. Og særlig kommentarfeltene ville jeg ha savnet mye.

Hvem vil jobbe gratis? Hvem vil hele tiden ha økonomiske problemer hengende over seg? Hvem jobber best når de er i økonomisk krise? Ikke så mange, tror jeg.

Kan jeg dra mitt strå til stakken? Ja, hvem skulle ellers gjøre min del om jeg ikke gjør det selv?

Men skal jeg gidde å sende inn 100 kroner? Vel, det er jo ikke så vanskelig for meg som abonnent ettersom Resett sitt bankgironummer allerede ligger i nettbanken. Men er det noen vits i å sende 100 kr?

Jeg har hatt et innlegg på Resett tidligere og der sto ikke mine matematiske evner meg helt bi. (Jeg har stemt fullstendig som en idiot i alle år | Resett)

Men skam den som gir seg. Jeg prøver igjen. Dersom det er 20.000 gratislesere som sjekker innom Resett hver uke – fordi de finner det interessant, utfordrende, opplysende eller av andre grunner syns at det er verdt tidsbruken – og at 10.000 av disse antatt 20.000 gratisleserne faktisk tok seg sammen og sendte 100 kroner hver, så ville det bli … min kalkulator sier: 1.000.000. Mitt og ditt strå til stakken vil bli til 1 million kroner. Er ikke det ganske fantastisk? Og vi kan sammen kjenne på den gode følelsen av at vi har bidratt til å bibeholde og kanskje til og med øke ytringsfriheten i Norge. (Man gir først og fremst for å føle seg god, har jeg hørt.)

Og de andre 10.000 snikleserne vet hvor stor pengesum deres feighet/slapphet ville ha blitt til hvis de hadde tatt seg sammen.

Obs! Obs! Jeg snakker ikke om folk som ikke har penger å avse! Ikke ha dårlig samvittighet. Bare vær glade for hva dere får tilgang til og tenk gode ytringsfrihetstanker, er min oppfordring.

– Ja, ja. Ikke enig med Helge Lurås. Skulle ha blitt abonnent om bare Lurås hadde gjort si eller så, ser jeg ofte i kommentarfeltene. Som sagt, jeg er ikke enig i alt. Hva slags avis skulle nå det ha blitt?

Det hadde selvfølgelig vært mye mer behagelig for meg om Helge Lurås kunne holde seg til det jeg mener og det jeg tror på. Da kunne jeg ha slappet av og bare sjekket innom Resett nå og da for å se hva jeg selv mener. Som det er nå så må jeg fortsette å tenke selv. Jeg må fortsette å sjekke ut andre aviser og kanaler og danne meg et eget bilde. Kanskje jeg ikke finner ut hva jeg mener om alt, men da får jeg beholde flere sider og aspekter i hodet og være i en åpen tilstand uten at jeg av lathet, evt. angst, faller ned på en bestemt posisjon. Men avventer med å bestemme hva jeg mener eller ønsker å tro på, til det kommer flere fakta på bordet.

Før jeg sender inn dette innlegget, som jeg jo ikke vet om blir trykket, så har jeg sendt inn 1.000 kr i julegave til Resett. Dvs. at jeg gir ikke julegave bare fra meg selv, men også gave fra 9 lesere som er gratispassasjerer. Jeg tenker da først og fremst på de som har felles økonomi med en politisk korrekt partner og som er redd for å ødelegge julefreden. Og som kanskje heller ikke har noen god venn som ikke er redd for å sende penger i sitt navn.

Om min status som idiot herved har blitt styrket eller svekket, kan sikkert diskuteres.

Jeg lever et isolert liv pga. sykdom (ME) og uttaler meg kun på egne vegne. Men kan ikke la være å tenke på at jeg også gjør en, om en veldig liten, innsats for framtida. DS.

