Dette lover ikke godt for nordmenn og deres strømregning.

– Vi har sett på politiske beslutninger, planer for nye utvekslingsforbindelser, fremtidig teknologiutvikling og målsettinger for klima som påvirker investeringene. Dette påvirker balansen mellom ulike produksjonstyper i de ulike land over tid. Basert på dette, gir våre simuleringsmodeller signaler om prisforventning, sier Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Dagens Næringsliv.

Han forteller at simuleringene ikke er godt nytt for norske strømkunder – i alle fall ikke de nærmeste årene:

– Vi analyserer utviklingen fra 15 minutter til 30 år frem i tid. I det siste har vi sett elleville enkelte dager. Og det vil vi se mer av. Vi er nå, som det er kaldt, i den situasjonen at vi her i Sør-Norge har brukt opp all produksjonskapasiteten. Da er vi avhengige av å kunne importere, og dermed importerer vi også de europeiske strømprisene.

Lilleholt har 25 års erfaring som strømanalytiker og er analysesjef i Volue Insight, et selskap med rundt 80 ansatte i Arendal, Oslo og Berlin. Han sier at årsaken er rett og slett at det grønne skiftet går for fort. Kullkraft og kjernekraft fases ut fortere enn ny fornybar kraft kommer inn i markedet. Tyskland har alene stengt ned 100 TWh kjernekraft og skal stenge ned resterende 60 TWh neste år. Det er mer enn den norske kraftproduksjonen.

– Våre prognoser indikerer at vi må regne med fem år med store svingninger i strømprisene før vi ser en stabilisering rundt 50 øre per kilowattime fra 2026, sier han, og spår et ustabilt marked:

– Dette kommer til å bli turbulent fordi vi er blitt så avhengige av globale markeder for særlig gass, men også kull. Det eneste som på kort tid vil kunne bidra med større grad av stabilitet, er at nedstengningen av kjernekraft blir utsatt, noe som blant annet er et tema i Sverige.

