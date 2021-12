annonse

Regjeringens møter sterk motbør fra alle de borgerlige partiene, men Bård Hoksrud (FrP) går kanskje lengst i sin kritikk av regjeringen.

– Frp har i lang tid advart regjeringen mot å skape usikkerhet og forvirring, likevel går de i fella nok en gang. Dette er mer en rot og røre-regjering, enn en regjering som viser handlekraft. Nå har de snudd 180 grader på bare en uke, det skaper ikke bare forvirring, men er med på å redusere legitimiteten til smitteverntiltakene, sier Hoksrud.

Også Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Olaug Bollestad mener regjeringen virker uforberedt på koronasituasjonen.

– Pandemihåndtering er krevende og uforutsigbart. Likevel er det som står igjen for meg etter dagens pressekonferanse, at regjeringen virker uforberedt, og dermed greier de heller ikke å forberede folket, skriver Melby på Twitter og etterlyser samtidig en plan for hvordan man skal leve med pandemien.

– Det vil komme nye muterte virus mange ganger i årene som kommer. Skal vi stenge ned samfunnet hver jul? Det vil kunne få store negative følger, skriver Venstre-lederen.

– Jeg skjønner godt hvis befolkningen blir forvirret av dette. Forrige uke sa regjeringen at vi skulle gå på julebord. Nå er det en begrensning på 10 stykker hjemme. Ser vi nå resultater av en uforberedt regjering som kommer altfor sent på banen, er det retoriske spørsmålet fra KrF-leder Olaug Bollestad, som også er svært bekymret for situasjonen i helsevesenet og vil ta opp situasjonen i spørretimen onsdag.

Heller ikke Høyres Tone W. Trøen er helt fornøyd etter regjeringens korona-pressekonferanse i ettermiddag. Hun mener det er viktig at alle nå bidrar til at belastningen på helsetjenesten reduseres og følger anbefalingene regjeringen gir. Samtidig mener hun at flere må få tilbud om en tredje vaksinedose raskt.

– Vaksinen er det aller viktigste tiltaket vi har. Jeg håper alle takker ja til vaksinen, og at tempoet i vaksineringen økes. Flere må få tilbud om tredje dose raskt, sier Trøen.

