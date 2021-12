annonse

Tirsdag møter stortingspresident Masud Gharahkhani lederen for pendlerboligutvalget for å be henne utvide granskingen til å omfatte absolutt alle velferdsgoder.

Gharahkhani møter tirsdag formiddag Therese Johnsen, lederen for det eksterne utvalget som skal granske Stortingets ordninger, skriver Dagsavisen.

Stortingspresidenten vil der be utvalget utvide sitt mandat, og gå grundig gjennom alle Stortingets ordninger for stortingsrepresentanter, ikke bare pendlerboligene.

Han ønsker også at resultatet av granskningen skal bli ferdig tidligere enn før tiltenkt.

– Vi ønsker at utvalget skal få et større mandat til å se på alle ordninger. Det mener jeg er et riktig og viktig signal å gi. Det hadde vært gunstig å kunne vedta noen nye prinsipper før sommeren, sier Gharahkhani, som har støtte fra de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget.

Dette skjer samtidig med at den lange rettssaken mot den bedrageritiltalte stortingsrepresentanten Hege Haukeland Liadal (Ap) går mot slutten.

Tirsdag er det klart for aktors prosedyre.

Liadal har forklart i retten at hun har problemer med å huske detaljer tilbake i tid, samt har rotet med egen økonomi.

– Jeg har ikke alltid hatt kontroll på betaling av regninger. Jeg har hatt rot med egen økonomi, sa hun i retten i begynnelsen av november.

Forsettlig grovt bedrageri har en strafferamme på seks års fengsel. Grovt uaktsomt bedrageri, som Liadal tidligere har erkjent skyld for, har på sin side en strafferamme på to års fengsel.

Fakta om Liadal-saken

* Stortinget anmeldte i 2019 stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) fra Haugesund for å ha levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. I mars i år ble hun tiltalt.

* Tiltalen gjelder 56 reiseregninger på til sammen 117.776 kroner. Hun er tiltalt for grovt bedrageri etter straffelovens paragraf 372, som har en strafferamme på seks års fengsel.

* Statsadvokaten har droppet tiltalepunkter der beløpet i reiseregningene har vært mindre enn 500 kroner og, med enkelte unntak, der reiseregningene ble levert lenge etterpå.

* De har prioritert de reiseregningene der tidspunktet for angivelig reise er veldig tett på når reiseregningene er levert i systemet.

* Liadal satt på Stortinget for Rogaland frem til 2021, men ble ikke gjenvalgt i år.

(Kilder: Domstol.no, Aftenposten, NTB)

