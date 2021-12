annonse

Vi har gleden av å presentere en ny forfatter på Resett forlag. Det er prof. emeritus Rögnvaldur Hannesson fra NHH. Han har gitt ut boken Klimaskepsis: Illusjonen om det grønne skriftet.

Hanneson avviser ikke at menneskene påvirker klima gjennom utslipp av CO2. Men er moderate klimaendringer nødvendigvis et onde, og for hvem?

Denne boken går bevisst motstrøms i den norske debatt om klimapolitikk. Den påpeker at norsk klimapolitikk har ingen som helst betydning for verdens klima, til det er Norge for lite og ubetydelig.

Men trenger klimaet noen redning? Klimapolitikk er nødvendig kun om menneskelige utslipp av klimagasser påvirker verdens klima og om den påvirkningen er så skadelig at den forsvarer dyre og ubehagelige tiltak. Det er en illusjon å tro at folk i verdens rike land kan opprettholde sin levestandard og levemåte uten fortsatt bruk av fossile brensler. Det er heller ingen tvil om at utviklingslandenes vei til velstand krever økt bruk av energi og at de eneste troverdige kilder er fossile brensler og atomkraft. Da oppstår spørsmålet om ikke kuren er verre enn sykdommen.

Rögnvaldur Hannesson er født og oppvokst på Island. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet. Han flyttet til Norge i 1975 og var professor i fiskeriøkonomi ved Norges Handelshøyskole fra 1983 til han gikk av med pensjon ved fylte 70 år i 2013. I Norge er han kjent bl.a. for kritisk syn på norsk fiskeripolitikk. Han har skrevet flere bøker og publisert bortimot hundre artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Hans nyeste artikkel er datert 2021. Dette er hans første bok på norsk.

