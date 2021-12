annonse

Det siste døgnet er det registrert 4.117 koronasmittede i Norge.

Det er 1.240 flere enn samme dag i forrige uke, ifølge tall fra MSIS.

Den siste uken er det i snitt registrert 3.687 koronasmittede per dag, hvorav tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 2.642, så trenden er stigende.

Det er registrert 858 nye koronasmittede i Oslo siste døgn.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.424 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Nordstrand og Bjerke bydel med henholdsvis 1.811 og 1.682.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Frogner og Sagene.

Mandag var 295 koronapasienter innlagt på sykehus, hvor 82 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 47 på respirator. Det er 14 flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 289.611 personer testet positivt.

Til sammen er 1.096 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast, og 59,7 prosent av alle døde har fylt 80 år.

