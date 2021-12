annonse

En vennlig tone innledet dagens møte mellom Putin og Biden, men etterhvert endret samtalen karakter.

Det var den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland som sto øverst på listen over saker de to presidentene skulle diskutere på dagens digitale toppmøte.

Ikke overraskende fikk Biden etterhvert dreid samtalen over på den stadig mer bekymringsfulle situasjonen som er oppstått i Ukraina; spesielt etter at Russlands president utplassert soldater langs grensen mot Ukraina.

Advarte Putin

Biden ga uttrykk for dyp bekymring over situasjonen, og han advarte Putin om at USA ville måtte innføre svært strenge økonomiske sanksjoner dersom Russland angriper Ukraina militært.

Biden gjentok også sin støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, og oppfordret Russland til å deeskalere og vende tilbake til diplomatiske samtaler, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus etter møtet.

Biden var i kontakt med viktige allierte i Europa både før og etter møtet med Putin.

– Lederne var enige om å holde tett kontakt og å ha en koordinert tilnærming til Russlands militære oppbygning på grensa mot Ukraina, sier Det hvite hus.

Også hacker-problematikk på dagsorden

USA har sagt at de ikke vet hva slags planer Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina. Putin har hele tiden nektet for å ha planer om å angripe Ukraina og kaller det en svertekampanje fra Vesten.

I tillegg til å diskutere problemene på grensen til Ukraina diskuterte de to presidentene problemer knyttet til hacker-innbrudd med påfølgende krav til bedrifter og myndigheter om utbetaling av løsepenger for å ikke gjøre større skade. De kom også inn på andre regionale konflikter, som for eksempel forholdet til Iran. Sist de to statslederne møttes var i Geneve i juni.

