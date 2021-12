annonse

Fremmedkrigere og deres barn er Norges juridiske ansvar, fastslår organisasjonen.

– Nylig hentet Norge hjem et foreldreløst barn fra Syria. Dette er veldig bra. Nå forventer vi at de fire gjenværende norske barna og mødrene deres også hentes hjem, skriver Gunvor Knag Fylkesnes fra Redd Barna i Sunnhordland.

Fylkesnes lister opp grunner for vi skal ta tilbake de som forlot landet for å bli innbyggere av Den islamske staten. Hun mener at barna vokser opp i et helvete, og under forhold FN beskriver som torturliknende.

Lederen av Redd Barna mener at deres liv er Norges juridiske ansvar og at vi handler i strid med en rekke internasjonale forpliktelser. Hun hevder også at det hviler en forpliktelse på oss etter Norges deltagelse i FNs sikkerhetsråd. En annen grunn til at Fylkesnes mener Norge bør hente barna og deres møder er at andre land har hentet hjem sine statsborgere.

– Dette av hensyn til barnas rettigheter og den mulige sikkerhetstrusselen det er å la dem vokse opp i et radikalisert miljø. Norske myndigheter har tidligere uttalt at det er lite de kan gjøre så lenge mødrene ikke ber om hjelp, men nå har to av mødrene bedt Norge om bistand til å reise hjem sammen med barna. Likevel har ingenting skjedd, skriver hun.

– Det er snakk om norske barn som holdes internert under helt uakseptable forhold.

Gunvor Knag Fylkesnes skriver at regjeringen derfor må velge å gjøre det eneste rette: Å hente barna hjem, slik at de får en trygg barndom.

