Det er kaldt i Norge, resten av Skandinavia og i Russland. I tillegg snør det mye helt ute på Sørlandskysten. Medienes dekning av klimakrisen har samtidig tatt en pause.

– Det har vært sprengkulde i hele landet nå, og det vil vare noen dager til, særlig i nord, skriver Meteorologene på Twitter.

Men mot helgen blir det mildere.

Det har vært sprengkulde i hele landet lenge nå, og det vil vare noen dager til, særlig i nord ❄️ Men når vi nærmer oss helgen, kommer det mildere luftmasser som sørger for at plussgrader melder sin retur for første gang på lenge 🌡️ Blir det masse slaps neste uke da, tro? 😩💦 pic.twitter.com/iY4S4dTTqP

Sverige

I Sverige ble det registert den kaldeste desembertemperaturen siden 1986 med -43.8C in Naimakka 6. desember. Naimakka ligger helt nord i Sverige og har ikke registrert kaldere desembertemperaturer siden målingene begynte i 1944.

Russland

St. Petersburg har -21 C, noe som er 15-16C kaldere enn normalt. Øst i Russland er det registrert minus 56C med mulighet for enda kaldere vær de neste dagene.

🌡️Delyankir in #Yakutia (#Russia 🇷🇺) just set the new lowest temperature of the season in the northern hemisphere with -56.6°C [preliminary]. 🥶

It could be close to -60°C in the upcoming days! Stay tuned. #cold #Siberia @yakutia pic.twitter.com/W9nEOH3GON

