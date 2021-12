annonse

Sekretær i US Air Force (USAF) Frank Kendall går til orde for å snarest pensjonere utdaterte luftrammer, slik at luftvåpenet kan fokusere på å utvikle moderne fly for å motvirke et raskt moderniserende kinesisk militære.

Ifølge Defense News, kom Kendall med kommentarene under et panel lørdag på Reagan National Defense Forum. Han nevnte MQ-9 Reapers, noen C-130-er, eldre tankfly og A-10 Warthog som eksempler på aldrende fly som vil slite i en konflikt med Kina, selv om de har vært nyttige under opprørsbekjempende oppdrag i Midtøsten over siste to tiårene.

– Hvis det ikke truer Kina, hvorfor gjør vi det da?, sa Kendall da han beskrev tankegangen sin.

Kina har fokusert sin egen moderniseringsinnsats på å utvikle måter for å ta ut amerikansk militært hardware av høy verdi, «hvorav tallene er ganske lave», advarte Kendall.

Kendall argumenterte med at USA må svare på utviklingen, og viste til at den økende alderen til USAFs flåte, som i gjennomsnitt er rundt 30 år, er et «anker som holder det tilbake».

Han beklaget at USAF lenge har forsøkt å pensjonere «gammelt jern», som A-10, bare for å møte motstand fra lovgivere som ikke vil at jobber i statene deres som er knyttet til programmene skal forsvinne.

Tøff avgjørelse

Kendalls synspunkter ble gjentatt av luftforsvarets øverste offiser i et intervju med Defense News lørdag, da stabssjef general Charles Q. Brown understreket viktigheten av å pensjonere noen eldre luftrammer, slik at US Air Force kan gå til anskaffelse av flere F-35-er og andre nyere fly.

– Det er virkelig en tøff avgjørelse å bestemme hva vi skal gi slipp på, og hvordan transformere de nåværende evnene vi har til fremtidens kapasiteter, sa Brown på spørsmål om valgene som må tas i Pentagons budsjettforslag for 2023.

Han la til at det er viktig for luftforsvaret å balansere risiko. Dette betyr å sikre at USAF fortsatt kan utføre oppdragene sine, samtidig som det bevarer nok ressurser til å modernisere neste generasjons plattformer.

Brown sa at fly – inkludert visse jagerfly, etterretnings-, overvåkings- og rekognoseringsfly, og kommando- og kontrollfly – som kanskje ikke er godt egnet for et mer omstridt miljø; eller de som er eldre eller med høyere vedlikeholdskostnader, kan være blant de som vurderes for pensjonering.

Brown nektet å nevne spesifikke fly, men Luftforsvarets budsjettforslag for 2022 som ble utgitt tidligere i år, ba om å pensjonere dusinvis av A-10, F-15C og D og F-16, KC-135 og KC-10, C-130, og RQ-4 Global Hawks.

I 20 år har USAF primært operert i Midtøsten, uten å trenge å bekymre seg for motstandere med avanserte luftvernsystemer og flyvåpen.

