Dette er en artikkel hentet fra Værstat, og er publisert etter tillatelse. Den ble først publisert 4. november 2021. Les flere slike artikler og følg værstatistikk på verstat.no.

November måned i 2021 er over, og vi kan gjøre opp månedsstatistikken.

Måneden begynte med relativt høye temperaturer, men endte med relativt lave temperaturer over hele landet.

Vi ble overrasket over «eksepsjonelt kalde luft» over Svalbard, og lave temperaturer på Finnmarksvidda! I anledningen publiserte Værstat ny statistikk – nå for Kautokeino.

Denne måneden har Værstat endret månedsgrafene, som nå viser punktverdier. Dette gir et bedre bilde av statistikken og gjør det lettere å se de faktiske månedsverdiene.

Oslo (Blindern) 2,7 grader månedssnitt

November i år ble det registrert dagsmiddeltemperaturer innenfor spekteret vi har sett de siste 30 årene (1991-2020, fargelagt). Det var tre perioder med dagsmiddel i øvre spenn, mens måneden ble avsluttet med temperatur i nedre sjikt (dagsmiddel på -6,4 grader 30/11).

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn linje er fjorårets verdier.

Månedsmiddel for november på 2,7 grader er 0,5 grader over snittet for normalen 1991-2020 (på 2,2 grader), og 20. høyeste beregnede verdi for måneden i perioden 1837-2021.

Høyeste registrerte verdi for november er 2000 på 5,8 grader, og laveste er 1856 på -3,9 grader.

Novembertemperaturene vært relativt stabile siden 2005, med et stabilt 10-års glidende snitt.

Lineær trend ser ut til å være stabilt økende siden 1837, med 10-års glidende snitt som svinger over og under lineær trend. 10 års middel har vært over lineær trend siden 2005 som indikerer en økende lineær trend.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Oslo. Filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt, lineær trend i stripete sort.

Bergen (Florida) 6,0 grader månedssnitt

Bergen ser ut til å ha hatt temperaturer innenfor det normale spennet siste 30 årene, med unntak av de siste to dagene av måneden med temperaturer i lavere spenn.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedssnittet på 6 grader er 0,7 grader over normalen for 1991-2020 på 5,3 grader, med 17. høyeste verdi for perioden 1904-2021.

Høyeste månedsmiddelverdi for november er 2011 (8,1 grader), laveste er registrert 1919 (0,5 grader).

10 års rullerende middel ser ut til å svinge rundt en stabilt økende lineær trend. 10-års middel hadde en topp 1962 som ble krysset 2020 etter en lengre periode under denne toppen.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Bergen, filtert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Tromsø -0,1 grader månedssnitt

Det ble en relativt normal i Tromsø hele måneden sett under ett, men to perioder med relativt høye temperaturer og en periode med relativt lave temperaturer mot slutten av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -0,1 grader som er 0,4 grader under normalen for 1991-2020. Verdien er rundt snittet for perioden 1867-2021. Høyeste verdi for måneden er 3,6 grader (2011), og laveste er -4,3 grader (1904).

10 års rullerende middel synes å ha variert syklisk rundt en økende lineær trend. 10 års glidende middel har to topper, 1938 og 2020.

Det er uklart om det er en pågående lineær trend, eller om vi er i et toppunkt i en syklus rundt et stabilt gjennomsnitt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Tromsø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Vardø -0,9 grader månedsmiddel

Måneden har ligget rundt normalt spenn med unntak av en to dager med relativt høye temperaturer i begynnelsen av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -0,9 grader er 0,5 grader under gjennomsnittet for normalen 1991-2020. Høyeste verdi for måneden er 2,3 grader (2018), og laveste er -6,2 grader (1864).

10 års glidende middel viste en topp rundt 1939, og ser ut til å ha stabilisert seg på et noe høyere nivå enn enn denne toppen siden 2012.

Det har vært en lineær økende trend sett hele periode 1840-2021 under ett. Dagens 10-årsmiddel ligger over lineær trend og har ligget stabilt de senere år.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Vardø, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Kautokeino (Sihccajavri) -10,4 grader månedsmiddel

Viktig – denne tidsserien er ikke komplett, og det mangler enkelte måneder.

Måneden har vært variert med en periode med relativt høye temperaturer i begynnelsen av måneden, og en lengre periode med relativt lave temperaturer mot slutten av måneden.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Månedsmiddel på -10,4 grader er under temperaturene siste normal 1991-2020 (enkelte måneder mangler). Høyeste verdi for måneden er -2,2 grader (2018), og laveste er -15,6 grader (1971).

10 års glidende middel viste en topp rundt 1938, og har ligget under siden (enkelte måneder mangler).

Lineær trend ligger rundt snittet for perioden 1913-2021, som tyder på stabile langsiktige novembertemperaturer i perioden. 10 års glidende snitt har svinget over og under langsiktig gjennomsnitt.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Kautokeino, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.

Svalbard lufthavn -9,8 grader månedsmiddel

Det ble registrert temperaturer i et normalt spenn gjennom måneden sett mot de siste 30 år.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard (filtrert på perioden 1991-2021). Mørk grønn viser fjorårets verdier.

Måneden som helhet endte på -9,8 grader, som er 3,3 grader under snittet for normalen 1991-2020, og under snittet for perioden 1899-2021. Høyeste verdi registrert er -0,7 grader (2016), og laveste er -20,1 grader (1910).

10 års glidende middel har vist opphøyede verdier siden 2017, og et enkeltår (2016) trekker betydelig opp. 10 års middel ligger over toppene 1939 og 1962.

Lineær trend er stabilt økende siden 1899, med betydelige svingninger i 10 års middel.

Hentet fra egen side for temperaturstatistikk for Svalbard, filtrert på aktuell måned. 10 års rullerende i rødt , lineær trend i stripete sort.



