Dagbladet skriver at Kjell Magne Bondevik ga nobelprisstøtte til en nigeriansk pastor etter pengegave. Men det kaller Bondevik for grunnløse spekulasjoner.

– Dette er rein spekulasjon, og sammenkoblingen har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Jeg har veldig god samvittighet, sier Kjell Magne Bondevik til Vårt Land, og legger til:

– De prøver å så en mistanke om at det er noen sammenheng mellom den økonomiske støtten til Oslosenteret og at Edeh ble nominert til fredsprisen, men virkeligheten er ikke sånn. Det er to forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre.

Oslosenteret til Kjell Magne Bondevik fikk 600.000 kroner fra stiftelsen til den nigerianske pastoren Emmanuel Edeh. Et halvt år senere ble pastoren nominert til Nobels fredspris.

Bondeviks samarbeidspartner Aamir Sheikh oppfordret et halvt år senere en partifelle i Høyre, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, til å nominere pastoren til fredsprisen.

Johnsen bekrefter overfor Dagbladet at hun nominerte pastoren. Det skjedde etter et møte med Sheikh og rådgiveren til Edeh. Før møtet viste ikke Johnsen hvem Edeh var. Men møtet var likevel nok. Hun sier nå at hun ikke ville ha nominert Edeh hvis hun hadde visst om pengegaven til Oslosenteret.

– At Oslosenteret har mottatt penger, stiller saken i et annet lys enn det jeg ble presentert for den gangen, sier Johnsen til Dagbladet.

Men Bondevik sier til Vårt Land at dette ikke er annet enn tilfeldig, og gjentar kritikken om at Dagbladet opptrer mistenkeliggjørende.

I 2015 gjestet Bondevik Madonna-stiftelsens senter i Nigeria sammen med Aamir Sheikh.

– Det er et imponerende arbeid som hjelper mange barn og fattige, og som beskytter jenter som har vært kidnappet. Så ble fader Edeh interessert i Oslosenterets arbeid for demokrati og menneskerettigheter, og ønsket å støtte oss økonomisk. Det sa vi ja til. Oslosenteret driver flere demokratistøtte-prosjekter, og blir etterspurt fra flere nye land, sier Bondevik og legger til:

– Fader Edeh ble for øvrig nominert til fredsprisen et år tidligere av en annen stortingsrepresentant, og ble nominert igjen i 2016.

Han hevder at støtten til Oslosenterets demokratiarbeid ikke har noe med hans fredsprisnominasjon å gjøre.

Sheikh nekter også for at det er noen sammenheng mellom pengestøtten og prisnominasjonen.

– Ingen kan «kjøpe seg» til en nominasjon eller en pris. Dette hadde ingenting å gjøre med Madonna-stiftelsens støtte til Oslosenteret.

