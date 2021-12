annonse

annonse

Åtte spillere og fem medlemmer i støtteapparatet i Premier League-klubben har fått påvist covid-19.

Det bekreftet Tottenham-manager Antonio Conte på pressekonferansen foran europacupoppgjøret mot franske Rennes. Nå vil klubben utsette ligaoppgjøret mot Brighton som etter planen skal spilles i morgen, men det er mer enn tvilsomt om klubben vil få oppfylt et slikt ønske, for Uefa-reglene tilsier at kamper skal gjennomføres så lenge klubbene har 13 førstelagsspillere tilgjengelig.

Kampen mot Rennes er avgjørende for et eventuelt avansement i conferenceligaen hvor Tottenham deler annenplassen i gruppe G med Vitesse. Med poengtap mot Rennes i morgen se det stygt ut for London-klubben.

annonse

Ifølge det britiske magasinet The Athletic skal klubben gå i dialog med Premier League om å få utsatt oppgjøret mot Brighton kommende helg.

Tottenham-manager Conte er bekymret for situasjonen som har oppstått og viser til at de oppdager flere smittetilfeller hver dag. I går var de kjent med seks tilfeller, men i dag har altså hele åtte spillere fått påvist korona. Det er foreløpig ikke kjent hvilke spillere som er smittet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474