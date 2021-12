annonse

Pia Maria Roll var regissør av det såkalte antirasistiske teaterstykket «Ways of Seeing».

Der konstruerte de et fiktivt nettverk av rasister. I teaterstykket hang de ut navngitte personer og filmet hjemmene deres. En av de utsatte var justisminister Tor Mikkel Wara. i etterkant utviste Waras samboer en noe underlig oppførsel, der hun sendte trusler til seg sev. Hun har blitt dømt for det, og nå mener Dagbladet at regissør Pia Maria Roll fortjener en unnskyldning. Blant annet fra tidligere statsminister Erna Solberg.

– Kunstneres ytringsfrihet ble truet. Bertheussen startet debatten om at sentrale politikeres hjem var avbildet i stykket. Oslo Frp ville kutte støtten til teateret Black Box. Daværende justisminister Tor Mikkel Wara kalte teateret «moralsk konkurs», skriver Dagbladet, og legger til:

– Nåværende Frp-leder Sylvi Listhaug sa at stykket «kan være grunnen til at Wara og familien hans utsettes for hærverk, trusselbrev, bilbrann og ikke kan føle seg trygg i eget hjem. Roll og Black Bok teater burde be familien Wara om unnskyldning.

Dagbladet skriver at flere av de involverte i teatergruppa mottok alvorlige trusler. Disse ble politianmeldt og flere ble siktet.

– Så meldte daværende statsminister Erna Solberg seg på, og anklaget teatergruppa for å øke belastningen ved å være politiker, skriver avisen, og mener at Solberg bør beklage:

– Høyre-lederen har hele tida nektet å beklage dette. Men Roll hadde rett og fortjener en unnskyldning. Det kan sette endelig punktum for denne saken.

Resetts redaktør Helge Lurås var en av dem som fikk sitt hjem og hus filmet til bruk i teaterstykket «Ways of Seeing».

