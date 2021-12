annonse

Over 100 000 ferske elbilister er inne i sin første kuldeperiode og merker at de kommer betydelig kortere med sin nye elbil, skriver NAF i en pressemelding onsdag.

– Våre tester viser et rekkeviddetap mellom fire og 30 prosent i moderate vintertemperaturer. Når gradestokken viser ned mot minus ti og kaldere er tapet enda større, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Over 100 000 nye elbiler så langt i år. Tusenvis av bilister opplever derfor nå sin første kuldeperiode med elbil.

NAF har testet de aller fleste elbilene som er til salgs i Norge vinterstid. Over nyttår er det flere nye modeller som skal til pers i verdens største rekkevidde- og ladetest.

– Variasjonen er stor mellom bilmodellene. Noen beholder rekkevidden godt, mens andre går betydelig kortere vinterstid, sier Sødal.

Nyere elbiler har ifølge NAF «god rekkevidde og det er få problemer med å komme seg rundt vinterstid.» Men rekkevidden er kortere på vinteren.

– Ta høyde for flere ladestopp enn det du ville hatt om sommeren. Forvarmer du bil og batteri før du legger ut på tur, får du mest ut av bilens rekkevidde.

For å få mest ut av ladingen har NAF samlet seks enkle råd for å få mest ut av ladestoppene du må ha underveis.

6 enkle råd for rask lading vinterstid:

Lad på slutten av turen

Batteriet på en elbil lader best når det er driftsvarmt, altså at temperaturen inni selve batteriet når en viss temperatur. Du bør ha kjørt i minst et par timer i høy hastighet for å kjøre batteriet så varmt det går an på vinteren før du lader.

Ha lite strøm igjen på batteriet

Hvis du vil lade raskest mulig, er det lureste er å vente med å lade til du har mellom 10 og 20 prosent igjen på batteriet. Starter du lading ved lav batterikapasitet bidrar det til å varme opp batteriet – som igjen gjør at du lader raskere.

Velg riktig lader

Alle biler lader litt forskjellig. Derfor er det lurt å lese seg opp på hvordan akkurat din bil lader. Ikke alle biler kan lynlade, dvs lade med høyere effekt enn 50 kW.

– Du kaster rett og slett penger ut av vinduet hvis du lader på en lynlader og bilen din ikke kan utnytte laderens kapasitet, sier Sødal.

Lad til 80%, ikke 100%

De aller fleste elbiler lader veldig sakte etter at det er fylt til 80 %. Trenger du mer rekkevidde for å komme frem lønner det seg ofte både i tid og kroner å heller legge inn ett kort ladestopp til enn å lade til 100%. Dette varierer fra bil til bil – så bli kjent med hvordan din bil lader.

Bruk forvarming av batteriet før hurtiglading

Hvis elbilen din har et system for forvarming av batteri før hurtiglading, er det lurt å benytte seg av dette. Ofte settes det i gang hvis du plotter inn en ladestasjon som destinasjonen i navigasjonen.

Lad når du kan, ikke når du må

For å ha en mest mulig komfortabel tur er uansett det beste rådet å lade når du kan, ikke når du må. Stopper du for en kaffepause er det like greit å plugge i. Selv på ti minutter kan du få mange mil mer på batteriet.

