Fylkestinget i Innlandet har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning om å oppløse fylket, med stemmen til en avhopper fra Arbeiderpartiet.

Det var stemmen til Erik S. Winther (Ap) som ble utslagsgivende i fylkestinget onsdag, ifølge NRK.

Folkeavstemningen, som kun er rådgivende, skal avholdes før fylkestinget foretar et endelig vedtak om å søke om deling av Innlandet i februar. Det er spesielt Senterpartiet som har gått i bresjen for at man skal gå tilbake til de to gamle fylkene Hedmark og Oppland.

Arbeiderpartiet har derimot lagt lokk på diskusjonen, men Winther så bort fra partipisken og førte dermed til at det ble 29 mot 28 stemmer for folkeavstemning.

Fylkestinget er ikke forpliktet til å følge flertallet i den rådgivende avstemningen

