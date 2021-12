annonse

Nok et æresdrap har funnet sted i India.

En tenåring er arrestert i det vestlige India, etter at han skal ha halshugget sin egen 19 år gamle søster, mens moren angivelig holdt den unge kvinnen fast. Dette ifølge politiets opplysninger.

Offeret, som hadde giftet seg uten foreldrene samtykke, var gravid i andre måned, forklarte politiet for CNN tirsdag.

Giftet seg uten samtykke

Hendelsen fant sted søndag i Vaijapur i delstaten Maharashtra. Hverken offeret eller den siktede er navngitt av politiet.

– Jenta gikk imot sine foreldres ønsker og ble gift for fem måneder siden. De giftet seg borgerlig og siden har hun ikke vært i kontakt med sin familie, og hun bodde med sin mann, sa Kailash Prajapati, en høytstående betjent i politiet, til CNN.

Offerets mor og bror oppsøkte offeret sist søndag, og offeret inviterte dem inn på te.

– Det var da broren tok en ljå og slo henne fire ganger og halshugget henne. De tok deretter opp hodet og la det utenfor i hagen, mens de lot kroppen ligge igjen inne, sa Prajapati.

– Moren holdt hennes ben under hendelsen og var like skyldig, la han til.

Tilsto

De to skyldige skal siden ha oppsøkt en politistasjon og tilstått drapet. Politiet lanserte deretter en etterforskning, og oppsøkte huset, der de fant liket av den drepte kvinnen.

Broren, som er mindreårig, er plassert i en anstalt for unge forbrytere, mens moren sitter varetektsfengslet. De to er ennå ikke tiltalt, men politiet har avklart at det dreier seg om et drap, og at en etterforskning er underveis.

Politiet avventer også en obduksjon for å se om offeret var gravid.

