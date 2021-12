annonse

TV-konsepter der kjendiser skal danse, lage mat, gjennomføre idrettskonkurranser, gå Norge på langs eller leve som de gjorde på 1920-tallet, popper opp hyppigere enn verste epidemispredninger i landet.

Da snakker jeg selvfølgelig om «Camp Kulinarisk», «Skal vi danse», «Maskorama», «Sofa», «71 grader Norges tøffeste kjendis» og «Farmen kjendis» for å nevne noen. Dette er program som går år etter år i norske TV-kanaler med såkalte kjendiser av hele alfabetskalaen.

Et knippe folk som blir overeksponerte, de same ansikta som går igjen heile tida, dette blir for mye for meg rett og slett.

Et symptom på at kjendisdyrkingen ikke bare går på rundgang i disse programmene, men også på tomgang. Jeg har trykket noen ganger på fjernkontrollen i håp om å finne god underholdning, er innom her og der et par ganger og tenker «hvem er det der igjen?». Spiller man inn tilstrekkelig mange kjendisprogram, må man begynne å grave ganske langt ned i kjendisbøtta for å fylle opp.

Er du en kjent person som er på TV to tre ganger i løpet av uken så, er det avgrenset hvor mange ganger du klarer å være morosam. Kjendisene stiller villig opp, fordi at de åpenbart tjener økonomisk og karrieremessig på å holde seg «varm og kjent».

Enten tror de selv at de er morsomme disse kjendisene, eller så tror media det selv.

I dag er det om å gjøre å være morsom, med sexy innhold og litt banning.

At kjendisene og influensere er med på et hvert TV-program er blitt så pinlig at den norske TV-bransjen ligger og skraper bunnen på hva som forventes av norske TV-stasjoner.

Samme gjelder for så vidt de politiske debattprogrammene, her har enkelte bedrevitere klippekort på å ha meninger om alt og ingenting.

Det sitter flere tusen flotte menneske rundt i Norge som kunne ha bidratt til mye større TV-mangfold og TV-kanalene kunne ivaretatt sitt samfunnsoppdraget på en langt bedre og mere interessant måte.

«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» er et eksempel på program uten kjendiser som har vært en kjempestor TV-suksess.

Å, som jeg lengter tilbake til den gangen programledere var programledere og gjestene var i fokus som fortalte om selvopplevde hendelser, eller noe som var interessant for andre og ikke bare var gjester i kraft av å være kjendiser!

Ja, tilværelsen for oss andre skal visst defineres gjennom kjendiser, aviser, ukeblader, radio og TV – ja, sågar lokale kulturarrangement fylles av mer eller mindre begava kjendiser. Noen av dem kan sikkert «den lille gangetabellen» og andre ikke.

